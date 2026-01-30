山下良美主審ら日本人審判員トリオが“女子クラブ年間世界一”争う新大会準決勝を担当
山下良美主審、坊薗真琴副審、一木千広副審の日本人女性審判員トリオが28日、FIFA女子チャンピオンズカップ準決勝のアーセナルウィメン(欧州/イングランド)対AS FAR(アフリカ/モロッコ)を担当した。
FIFA女子チャンピオンズカップは今回が第1回となる新大会。各大陸の優勝チームが参戦して女子のクラブ年間世界一の座を争う。日本人トリオがイギリスのロンドンで開催されている同大会準決勝で割り当てを受けた。
山下主審は前半19分にAS FARの選手のハンドの可能性でオンフィールド・レビューを実施した。今大会はレビュー後に場内や中継の視聴者に向けたアナウンスを行うことになっており、英語で「2番の罰せられるハンドの反則がある。私の最終判定はPK」と説明。アーセナルウィメンにPKを与えた。
この試合はアーセナルウィメンが6-0の大勝を収めて決勝に進出。決勝カードはアーセナルウィメン対コリンチャンス(南米/ブラジル)で、2月1日に行われる。
