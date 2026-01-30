講談社の漫画雑誌「Kiss」にて、2019年5月号から2023年10月号まで連載されていた志村貴子の漫画作品『おとなになっても』。実写ドラマ化し、Huluで全12話独占配信中。本作では、小学校の先生をしている既婚者の綾乃（山本美月）と、行きつけのダイニングバーで働く朱里（栗山千明）との出会いから突然始まった、ビターなおとなの女性同士の恋愛が描かれる。恋も、結婚も、仕事も、家族も、人間関係も、おとなになったらすべてがうまくいくと思っていたけど、30代になってもまだ全然おとなじゃない。ほろ苦い思いや葛藤が交錯する、十人十色のおとなたちが織りなすヒューマンドラマ。

Huluの2025年年間視聴ランキングでは、Huluオリジナル部門にて1位を獲得。そんな好評配信中の「おとなになっても」は、1月9日（金）より毎週金曜深夜に日本テレビにて放送中。地上波放送版として一部編集した内容を「Friday's EDGE」枠にて放送し、その後TVer、日テレTADAにて見逃し配信。TVer/日テレTADAの合計再生数は78万回超え（1話〜3話／1月28日時点 TVer DATA MARKETING調べ）。

▼放送概要

「おとなになっても」地上波版／日本テレビにて毎週金曜24:30〜24:59放送

※放送時間とスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

※第4話放送：1月30日（金）24:50〜 編成の都合により、放送開始時間が異なります。

本日、胸キュン名場面を詰め込んだスペシャル動画を解禁！

映像は、綾乃と朱里がお互いに想いを伝え合う「好き」のセリフから始まり、第1話での運命的な出会いから、思わず息をのむバックハグ、そして手の甲へのキスまで…。ふたりの関係性が少しずつ深まっていく名シーンの数々が、ぎゅっと1本の動画に詰め込まれている。ヒグチアイが歌う主題歌「恋に恋せよ」に乗せて、惹かれ合いながらもすれ違っていくビターなおとなの恋の軌跡を紡いだ映像に仕上がった。

▼「おとても」胸キュン名場面スペシャル映像

https://youtu.be/rHAgcSTyGxc

さらに、原作者・志村貴子先生からのコメントと、描きおろしイラストを公開！

【原作者・志村貴子 コメント】

ドラマ「おとなになっても」地上波放送おめでとうございます。

テレビ放送されることで少しでも多くの方に触れる機会が生まれたのではないかと思います。

テレビ版で興味を抱いた方がHuluのノーカット版配信を見てくれたら更に更に嬉しいです。

是非ともお好きな媒体で思い思いに楽しんでください！

【原作・志村貴子『おとなになっても』（講談社「Kiss」所載）】

＜志村貴子＞1973年、神奈川県生まれ。1997年、「ぼくは、おんなのこ」でデビュー。代表作「青い花」「放浪息子」はテレビアニメ化された。2015年、「淡島百景」が第19回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。2020年に「どうにかなる日々」のアニメが劇場公開。その他、「こいいじ」「娘の家出」「敷居の住人」「ハツコイノツギ」「そういう家の子の話」など、著書多数。また、アニメ「アルドノア・ゼロ」「バッテリー」のキャラクターデザイン、小説の装画など、マンガ以外にも活躍の場を広げている。

【ストーリー】

小学校の先生をしている既婚者の綾乃（山本美月）は、久しぶりに立ち寄った行きつけのダイニングバーで、朱里（栗山千明）に声をかけられる。二人は初対面ながら意気投合し、そのまま朱里の部屋へ…。30代になってもまだ全然おとなじゃない。すこしビターな恋物語。

【番組概要】

※同時ネット局（24局）：STV（札幌テレビ）、RAB（青森放送）、TVI（テレビ岩手）、MMT（ミヤギテレビ）、ABS（秋田放送）、YBC（山形放送）、FCT（福島中央テレビ）、TeNY（テレビ新潟）、TSB（テレビ信州）、YBS（山梨放送）、SDT（静岡第一テレビ）、KNB（北日本放送）、KTK（テレビ金沢）、NKT（日本海テレビ）、HTV（広島テレビ）、KRY（山口放送）、RNC（西日本放送）、RKC（高知放送） 、FBS（福岡放送）、NIB（長崎国際テレビ）、JRT（四国放送）、KKT（くまもと県民テレビ）、KYT（鹿児島読売テレビ）、UMK（テレビ宮崎）

配信：

「おとなになっても」ノーカット版／Huluにて全12話独占配信中

「おとなになっても」地上波版／放送終了後からTVer・日テレTADAで配信

出演：

山本美月

濱正悟

桐山漣 *「漣」のしんにょうの点はひとつ 河北麻友子

錫木うり 樋口日奈 織田梨沙 野口かおる 宇垣美里 田中直樹

麻生祐未

栗山千明

原作：志村貴子『おとなになっても』（講談社「Kiss」所載）

脚本：灯敦生 丹保あずさ 合田純奈

監督：兼重淳 定谷美海

主題歌：ヒグチアイ『恋に恋せよ』（PONY CANYON）

エグゼクティブプロデューサー：勝江正隆

チーフプロデューサー：石尾純 代情明彦

プロデューサー：岩長真理 渋谷昌彦 黒澤優介

制作協力：PADMA

企画・制作プロダクション：AOI Pro.

製作著作／配信：HJホールディングス

コピーライト：©志村貴子／講談社 ©HJホールディングス

公式ホームページ：https://www.hulu.jp/static/otonaninattemo

Hulu 配信ページ：https://www.hulu.jp/even-though-were-adults

公式ハッシュタグ：#おとなになっても #おとても