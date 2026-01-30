¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡È¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¤Îµá°¦¥À¥ó¥¹¡É¤Ë!?¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè4ÏÃ¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
¤¢¤¹1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ Âè4ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦À¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡£»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡½¡½¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¿·´¶³Ð¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè4ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¸«¤É¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª
Âè4ÏÃ¤ÇÉÁ¤¯Çº¤ß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¡£»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÀµ²ò¡É¤È¡¢ËÜÅö¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡È¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¡É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Îø°¦¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢º£¤Ï»Å»ö¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°À¸¤Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÍÉ¤é¤®¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
»Å»ö¤âÎø¤â¤É¤óÄì¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤Ï¡¢µ´¤ÎÊÔ½¸Ä¹¡¦Æ£ºê¡Ê¾®Àã¡Ë¤«¤é¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤ä¡¢ÆÇÀå¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡¦³¥Âô¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½ÅÀÕ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎµÌ´Ä´õ¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë»Å»ö¤ÎÉý¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Îø°¦¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡È»Å»ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÃí¤®¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¨¡¢°ì¿Í¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¡£ÀèÇÚ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦»³²¼æÆ¡ÊÌîÂ¼¼þÊ¿¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤Æ»¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ìÍÕ¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤Ê¤¼¤«¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ð¤«¤ê¸À¤¤´ó¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¡£¤³¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢Æ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬¼¨¤¹¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥Ï¥ê¥Í¥º¥ß¡É¤Îµá°¦¥À¥ó¥¹¡½¡½¡£
Îø°¦¤ä»Å»ö¤ËÇº¤ó¤À»þ¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤òÄÌ¤·¤Æ¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î»Ñ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¤Âå¤ä·Ð¸³¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÈÀ¸¤Êý¡É¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È¥Ò¥ó¥È¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂè4ÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤¹1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡£
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
