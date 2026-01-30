株価指数先物【昼】 半導体株軟調で5万3000円水準での攻防 株価指数先物【昼】 半導体株軟調で5万3000円水準での攻防

リンクをコピーする みんなの感想は？



日経225先物は11時30分時点、前日比330円安の5万2980円（-0.1％）前後で推移。寄り付きは5万3150円と、シカゴ日経平均先物（5万3310円）を下回る形で、売りが先行して始まった。その後は押し目待ち狙いのロングが入りプラス圏を回復すると、中盤にかけて5万3610円まで買われた。ただし、買い一巡後は再び下落に転じると、終盤にかけて下へのバイアス強まり、前引け間際には5万3000円台を割り込んだ。ランチタイムでは5万2920円まで下げ幅を広げる場面もみられている。



寄り付き後に5万3610円まで買われたが、前日に日経平均株価を下支えしたアドバンテスト<6857>［東証P］が1社で日経平均株価を400円超押し下げたほか、東京エレクトロン<8035>［東証P］やレーザーテック<6920>［東証P］など半導体株の下げが重荷になっている。コナミグループ<9766>［東証P］など決算を評価した動きもみられているが、指数へのインパクトは限定的だった。



日経225先物は5万3000円を割り込む場面もみられているが、25日移動平均線（5万2480円）が支持線として機能するなかでは、押し目狙いのロング対応に向かわせそうだ。



NT倍率は先物中心限月で14.95倍に低下した。75日線（14.95倍）水準での攻防をみせており、同線を明確に割り込んでくるようだと、NTロングを巻き戻すリバランスの動きが強まる可能性はあるだろう。



株探ニュース

