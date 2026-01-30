日本食品化工 <2892> [東証Ｓ] が1月30日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.5％減の14.8億円に減り、通期計画の18億円に対する進捗率は5年平均の101.2％を下回る82.2％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は3.2億円の黒字(前年同期は0.4億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は2.9億円の赤字(前年同期は0.9億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の-0.7％→-2.2％に悪化した。



株探ニュース

