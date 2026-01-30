日本エム・ディ・エム <7600> [東証Ｐ] が1月30日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比60.2％減の4億7500万円に大きく落ち込んだが、通期計画の5億5000万円に対する進捗率は86.4％に達し、5年平均の74.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比74.5％減の7500万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比34.9％減の3億4500万円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.4％→4.9％に大幅悪化した。



株探ニュース

