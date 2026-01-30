都築電気 <8157> [東証Ｐ] が1月30日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比64.3％増の41.4億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の67.5億円→81.5億円(前期は65.9億円)に20.7％上方修正し、増益率が2.3％増→23.6％増に拡大し、従来の4期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の41.5億円→55.5億円(前年同期は51億円)に33.7％増額し、一転して8.8％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の100円→121円(前期は99円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比50.0％増の15.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.3％→6.3％に改善した。



株探ニュース

