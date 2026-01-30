東洋水産 <2875> [東証Ｐ] が1月30日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.9％増の708億円に伸び、通期計画の875億円に対する進捗率は80.9％に達し、5年平均の78.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.8％増の166億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比16.0％増の270億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の15.5％→16.9％に上昇した。



