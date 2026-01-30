À¾Éð¡¡ÂæÏÑ¤Î4ÈÖ¡¦ÎÓ°Â²Ä¤¬²ñ¸«¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ¹¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¡×¡¡WBC¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÈÂÐÀï
¡¡À¾Éð¤Ï30Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥×¥íÌîµå¡¦Åý°ì¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÂæÏÑÂåÉ½¤Î4ÈÖ¡¦ÎÓ°Â²Ä³°Ìî¼ê¡Ê28¡¢¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¡Ë¤¬¡Öº£²ó¡¢À¾Éð¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ó¥×¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÓ°Â²Ä¤ÏºòÇ¯11·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤Î4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¡£20Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¡¢ºòµ¨¤Ï90»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨318¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤ÎÆÃÄ¹¤ÏÂÇ·â¤Î¶¯¤µ¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÂÇ·â¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤Èºòµ¨ÆÀÅÀÎÏ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼êÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤â¡¢¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤Ï¡Ö¥·¥ã¥¤¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤é¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ó¥³¡¼¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£