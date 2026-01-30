◇NBA ブルズ113ー116ヒート（2026年1月29日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が29日（日本時間30日）の本拠地ヒート戦でベンチ入り。しかし出場チャンスに恵まれなかった。

河村は、NBAでは今季初ベンチ入り。出場機会には恵まれなかったものの、仲間たちに最後までエネルギーを送り続けた。チームは最大14点ビハインドから最終Q終盤には1点差まで詰め寄った。しかし勝ち越すことが出来ず惜敗を喫した。

サマーリーグでアピールに成功し、ブルズとの2WAY契約を勝ち取った河村。しかし「右下腿の血栓」で一度は契約解除となったが、今年1月6日（同7日）にブルズと再び2WAY契約を結んだ。

15日（同16日）の敵地サンディエゴ・クリッパーズ戦で今季Gリーグ初出場。いきなり絶品アシストを連発するなど2得点7アシストと存在感を示した。23日（同24日）の敵地ウェストチェスター・ニックス戦ではノールックパスで会場を沸かせるなど3得点7アシストをマークしていた。しかしその後は負傷もあり、シカゴに戻って調整していた。

ブルズはスケジュール変更もあり、28日（同29日）から5日間で4試合という過密日程。そのため河村にもチャンスが巡ってきた。

シカゴのスポーツを扱う「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」のK.C.ジョンソン記者は自身のSNSで河村のコメントを投稿した。河村は「正直、リハビリは簡単じゃなかった。長い道のりだったよ。シーズンが始まる前に血栓ができてることがわかった。正直、シカゴでプレーできるのが本当に楽しみだったから、本当に気分が落ちた。ここにいられて本当にうれしいし、コートに戻れて本当にうれしい」とコメントを残していた。

この日のコートサイドレポーターを務めたジョンソン記者。ハーフタイムレポートでも河村の近況を伝えた。10月に契約解除後は「血栓の恐ろしさも学んだ。再契約まではウエイトトレーニングとミシガン湖を散歩してポジティブな気持ちをキープした」という河村。

「自分は出れなくてもベンチからエネルギーを送って、出場したら素晴らしいパスをする自信がある」と自信をのぞかせていたが、出場チャンスにはまれなかった。

ブルズは1月31日、2月1日（同2月1日、2日）に敵地でヒートとの2連戦に臨む。もし河村が同行すればブルズデビューに大きな期待がかかる。