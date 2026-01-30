『あいのり』桃、6歳年下夫に“愛爆発” “サプライズ”に「旦那さん喜びそう」「ニヤニヤが止まらん」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が29日、自身のブログを更新。6歳年下の夫・しょうの35歳の誕生日を、子どもたちとともに祝った様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】35歳誕生日を迎えた夫＆家族ショット公開
桃はこの日、朝からブログを更新し、子どもたちと一緒にバースデーガーランドや「3」「5」の数字をかたどったブルーのバルーンで部屋を飾り付けたことや、誕生日デートとして大久保のうなぎ店を訪れたことを報告。夜には「35歳しょうくんの誕生日、1番のサプライズは…？」と題した投稿で、「しょうくんの誕生日が、終わろうとしています…！」と切り出し、用意していた“最大のサプライズ”を明かした。
そのサプライズは、桃自身が着用した「I LOVE しょうくん」と大きくプリントされたピンクの長袖Tシャツだった。さらに子どもたちには、「I ◇ PAPA」（◇＝ハート）と書かれたブルーの長袖Tシャツを用意。兄弟そろってTシャツを着た姿や、家族でハートポーズを作る写真を複数枚公開し、「きゃわすぎる…」「完全に自己満。笑」と、照れ笑いを交えてつづった。
桃は「これから全員パジャマに使おう」「いい夢見れそう」と、家族でのおそろいパジャマ計画も明かし、「おめでとうしょうくん」と改めて祝福。「みんなもサプライズTシャツで大事な人喜ばせちゃおう」と、ユーモアを交えてブログを締めくくった。
この投稿にファンからは、「愛を感じる」「素敵な家族」「旦那さん喜びそう」「なんちゅー可愛さ」「ニヤニヤが止まらん」「全員パパ大好きって一番幸せな家族の形」「人生で最高のプレゼント」「愛が溢れる素敵なファミリー」「憧れます」など、多くの声が寄せられている。
桃は2019年にマッチングアプリで知り合ったしょうと交際をスタートさせ、2020年に再婚。2021年5月5日に第1子となる長男、22年5月5日に第2子となる次男が誕生している。
