NHKは30日、女優の玄理（39）が2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」に出演することを発表した。玄理は「まんぷく」以来2度目の朝ドラ出演となる。

文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める。

玄理は養成所の舎監兼通訳・松井エイを演じる。女学校の英語教員をしていたが校長に請われて急きょ、養成所の舎監兼通訳に。個性の強い面々に戸惑う日々を送る。

玄理は「松井先生は看護の知識はゼロですが、日々看護学校の生徒たちと時間を過ごす中で自身が信じるキリスト教の精神との繋がりを見いだし、当時まだとても珍しかった働く女性として共に世の中に静かに挑んでいく姿に私も感銘を受けています」と役柄への思いを語り、「丁寧に大事に演じていきたいです」と気持ちを引き締めた。

＜コメント全文＞

――「風、薫る」に出演される意気込みを。

「梅岡女学校の英語教師兼、寮の舎監として看護学校の生徒たちを見守る松井エイを演じます。松井先生は看護の知識はゼロですが、日々看護学校の生徒たちと時間を過ごす中で自身が信じるキリスト教の精神との繋がりを見いだし、当時まだとても珍しかった働く女性として共に世の中に静かに挑んでいく姿に私も感銘を受けています。このドラマの登場人物全員が歴史に名を残す人々ではないにしても、松井先生のような女性がどこかに存在していたからこそ今日好きなことを仕事にできる私たちがあるんだということもまた実感しています。丁寧に大事に演じていきたいです」

――連続テレビ小説出演歴について。

「前回は『まんぷく』に出演させていただきました。賑やかな NHK大阪放送局での撮影で、男性の先輩方とわいわいご一緒させていただきました。今回は東京のNHK放送センターで女生徒たちに囲まれパワーをもらっています」

――作品は、看護がテーマのひとつ。看護に関わる仕事との接点や思い出などについて。

「父が亡くなったとき、臨終にたった5分間に合わなかった私たちを見て一緒に泣いてくれた看護師の方がいらっしゃいました。仕事柄多くの悲しい場面に立ち会われていると思うのですが、一緒に泣いてくれたその人間らしい姿がとても記憶に残っています」