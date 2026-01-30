次期朝ドラ『風、薫る』玄理が出演決定「丁寧に大事に演じていきたいです」
俳優の見上愛、上坂樹里がW主演を務める、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新たなキャストとして、玄理の出演が決定した。
【写真多数】豪華キャスト7人を一挙紹介！
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレンドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちと向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守ために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
玄理が演じる松井エイは、女学校の英語教員をしていたが校長に請われて急きょ、養成所の舎監兼通訳に。個性の強い面々に戸惑う日々を送る。
■コメント
――「風、薫る」に出演される意気込み
梅岡女学校の英語教師兼、寮の舎監として看護学校の生徒たちを見守る松井エイを演じます。松井先生は看護の知識はゼロですが、日々看護学校の生徒たちと時間を過ごす中で自身が信じるキリスト教の精神との繋がりを見いだし、当時まだとても珍しかった働く女性として共に世の中に静かに挑んでいく姿に私も感銘を受けています。このドラマの登場人物全員が歴史に名を残す人々ではないにしても、松井先生のような女性がどこかに存在していたからこそ今日好きなことを仕事にできる私たちがあるんだということもまた実感しています。丁寧に大事に演じていきたいです。
――連続テレビ小説出演歴
前回は「まんぷく」に出演させていただきました。賑やかなNHK大阪放送局での撮影で、男性の先輩方とわいわいご一緒させていただきました。今回は東京のNHK放送センターで女生徒たちに囲まれパワーをもらっています。
――看護に関わる仕事との接点や思い出
父が亡くなったとき、臨終にたった５分間に合わなかった私たちを見て一緒に泣いてくれた看護師の方がいらっしゃいました。仕事柄多くの悲しい場面に立ち会われていると思うのですが、一緒に泣いてくれたその人間らしい姿がとても記憶に残っています。
