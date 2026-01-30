「まさか…」高速道路上に“落とし物”の冷蔵庫…後続車が衝突する事故発生　「冷蔵庫何台も積んでいる」トラックから落下か　東北道

東北自動車道で、道路上に落下した冷蔵庫がカメラに捉えられた。目撃者は、前方車両が急な車線変更をした直後、車線上で見つけたという。路肩には、荷台から落下させたとみられるトラックも停車していた。その後、冷蔵庫と車がぶつかる事故が発生したという。

自動車道に冷蔵庫が“ぽつり”

埼玉・羽生市を走る東北自動車道下り、羽生パーキングエリア付近で25日に撮影されたのは、冷蔵庫の落とし物だ。

目撃者は、「びっくりしました。まさかと思いました」と驚きをあらわにしている。

この直前、目撃者はある違和感を覚えていた。「前の方の車が急に車線を変えるような気配があったので…」と当時の状況を語る。

のちに冷蔵庫と車ぶつかる事故発生

当時、目撃者は3車線の一番左側を走っていた。

真ん中の車線を走っていた前の車が急に車線を変更した。

すると誰が落としていったのか、冷蔵庫とみられる物体が道路に倒れていた。目撃者も、「冷蔵庫が落ちてる…」と驚きの声をあげていた。

少し先の路肩に止まっていたのは、ハザードランプをつけたトラックだ。その荷台には、冷蔵庫とみられる荷物があった。

目撃者は、「冷蔵庫を何台も積んでいる感じで、（近くに）人が立っていたので、このトラックから落ちたんだなって察した」と話した。

NEXCO東日本によると、この後、冷蔵庫と車がぶつかる事故が発生したという。

（「イット！」 1月29日放送より）