À¾Éð¡¡¿·²ÃÆþ¥«¥Ê¥ê¥ª¤¬²ñ¸«¡ÖÀ¾Éð¤Î¤¿¤á¤Ë100¡ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»109È¯¤Î¼ã¤Ä¹µ÷Î¥Ë¤
¡¡À¾Éð¤Ï30Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¿·²ÃÆþÁª¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤ÇÁ°¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥«¥Ê¥ê¥ª³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬¡ÖÀ¾Éð¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò100¡ó¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥ê¥ª¤Ï16Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥óÆþ¤ê¤·¡¢23Ç¯¤Ë¥«¥Ö¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»8ËÜÎÝÂÇ¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»109È¯¤Î¼ã¤Ä¹µ÷Î¥Ë¤¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡£Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¡¢100¡ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡23¡¢24Ç¯¤Î¥«¥Ö¥¹»þÂå¤Ë¤ÏÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¡¢º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡ÖÎëÌÚ¤È¤Ï¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤¿¡£´èÄ¥¤ì¡¢´èÄ¥¤ì¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Ï¶µ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿©Ê¸²½¤¬°Û¤Ê¤ëÆüËÜ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖºòÆü¤ÏÎÀ¤Ç¤Ä¤±ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤òÆÃ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼÷»Ê¤â¿©¤Ù¤¿¡£¿©»ö¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ¬±þÎÏ¤Ë¤â¼«¿®¤ò¤ß¤»¤¿¡£