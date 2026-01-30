ファン感涙の復活は、同じ場所からだった。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が約2カ月ぶりに鮮烈に復帰。試合会場に姿を見せると、実況・襟川麻衣子（連盟）が浅井本人から聞いたエピソードを紹介し、視聴者からも「本当に生きていてよかった」など感動のコメントが相次いだ。

【映像】復活はあの場所から…体調を崩した場所と同じ席につく浅井堂岐

浅井は12月4日の試合中、体調に異変を感じると、試合終了直後に卓を離れて座り込んでしまう事態に。その後、病院に直行すると脳血管疾患と診断され、そのまま即入院となった。一時は意識不明にも陥り、障害なく復帰できる確率は30％とも言われていたが、順調に快復し退院。その時には医師から、いつでも試合出場してもいいとお墨付きももらっていた。

チームメイト、関係者、ファンみんなが待ち望んだ復帰戦。浅井は偶然か、体調不良になった時と同じく2卓同時開催、入場口から見て奥側の北家に着席。すると放送席で、解説の土田浩翔（最高位戦）が「ちょうど堂岐が、スタジオの隅に座り込んでしまった映像が目に焼き付いていて。よく本当に復活できましたね」と感慨深げに語り出した。続いて襟川は試合前に浅井から聞いた話を紹介。「（復帰へと）突き動かすものはなんですかと聞いたら、自分が意識がない中でも『先生、あそこに戻りたいので治してください』と言っていたそうです。自分で覚えていないらしいです」と語った。

このエピソードには、ファンも即座に反応。「もう泣く」「俺もう泣きそうだよ！」「おかえり！待ってたよー」「復活のヘラクレス」など、多数のコメントが集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

