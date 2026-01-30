WBCに飛び込んだ最新ニュース 超大物2人が援軍「これはNetflixで正解」「ここが再共演とは…」
公式Xで発表
3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本で独占配信するネットフリックスは30日、大会アンバサダーとスペシャルサポーターを発表。人選にファンから喝采が起きた。
野球好きの2人が大会を盛り上げていく。
Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーに俳優の渡辺謙、スペシャルサポーターに嵐の二宮和也が就任すると発表された。またドキュメンタリー番組「DIAMOND TRUTH ワールドベースボールクラシックの真実」も2月19日に配信。渡辺、二宮と大会の知られざるドラマに迫る。
ネットフリックスのWBC公式Xから飛び込んだニュース。映画「硫黄島からの手紙」でも共演した大物が再びタッグを組む。Xでもファンの期待の声が相次いだ。
「さすがに渡辺謙さんほどバグってはないけど、ニノは普通に野球好きな人だからよかった」
「オオタニサンに取材すれば嵐にしやがれ以来の再会か」
「お芝居以外でここが再共演するなんて思ってもなかった」
「すごい！ニノちゃんと謙さん！！おめでとうございます。元々WBC楽しみにしてたけど、より楽しみになった」
「これはNetflixがWBCを取ってくれて正解だったわ」
「二宮くんは巨人ファン原辰徳ファンで世界の阪神ファンの謙さんというコンビか なるほど映画で共演されたお二人ね」
「キャスティングがNetflixすぎる!!!!!」
侍ジャパンは大谷翔平、鈴木誠也らメジャーリーガーも現在8人が参戦予定。大会連覇を狙う。
（THE ANSWER編集部）