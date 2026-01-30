MORE STARが、新曲「大人未満」を本日配信リリースした。

本作は、「大人になりたい」という憧れと、まだ大人になりきれない自分への違和感や照れを背伸びしすぎない等身大の言葉で描いた楽曲とのこと。未完成で不器用なままでも、ヒリヒリしながら“今を生きている”ことに価値がある。平均年齢18歳のMORE STARだからこそ届けられる、同世代の心に寄り添う一曲に仕上がっているという。

なお、2月17日にヒューリックホール東京にて開催されるMORE STARの初単独ライブは、現在プレイガイド最速先行受付中だ。

◾️＜MORE STAR 単独ライブ 1st STAR＞ 日程：2026年2月17日（火）

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

会場：東京都 ヒューリックホール東京 ▼プレイガイド最速先行

受付期間：2026年1月29日（木）18:00〜2月1日（日）23:59

URL：https://w.pia.jp/t/morestar-1ststar/