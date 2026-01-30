【REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard】 予約受付期間：2月6日～3月6日 店頭実勢価格：54,780円～65,780円前後

GX1 Plus Keyboard Zガンダムモデル

東プレは、ゲーミングキーボード「REALFORCE × ガンダムシリーズ GX1 Plus Keyboard」の予約受付を2月6日より開始する。期間は3月6日までで、店頭実勢価格は54,780円～65,780円前後。

同社のキーボードブランド「REALFORCE」とガンダムシリーズ「機動戦士Zガンダム」および「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」がコラボレーション。ゲーミングキーボードの最新モデル「GX1 Plus」をベースに、各作品の世界観を投影したデザインとなっており、各モデルに合わせた特製リストレストとパッケージが付属する。

「機動戦士Zガンダム」からはZガンダムモデルと百式モデル、「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」からはνガンダムモデルとサザビーモデルが登場し、全4モデルをラインナップ。通販サイト「Amazon」のほか、ヨドバシカメラやビックカメラなどの家電量販店、ドスパラやパソコン工房といったPCショップで取扱予定となっている。

【GX1 Plus Keyboard Zガンダムモデル】

特製リストレスト（Zガンダム）

パッケージイメージ（Zガンダム）

【GX1 Plus Keyboard 百式モデル】

キーボード本体

特製リストレスト（百式）

パッケージイメージ（百式）

【GX1 Plus Keyboard νガンダムモデル】

キーボード本体

特製リストレスト（νガンダム）

パッケージイメージ（νガンダム）

【GX1 Plus Keyboard サザビーモデル】

キーボード本体

特製リストレスト（サザビー）

パッケージイメージ（サザビー）

(C)SOTSU・SUNRISE

(C) 2025 Topre Corporation All Rights Reserved.

