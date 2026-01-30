LAST ALLIANCEが4月22日、前作『Seventh Sense』から13年ぶり8枚目のフルアルバム『divine』をリリースすることが決定した。

“divine＝神聖な”という意味を持つアルバムには、2024年リリースの配信EP『Bring Back Blue』収録4曲をはじめ、2025年11月リリースの配信シングル「幻影革命団」ほか、アルバムのために書き下ろしたまっさらの新曲7曲が収録される予定だ。

リリース形態は初回限定盤と通常盤の2種類。初回限定盤には2024年11月の新代田 LIVE HOUSE FEVERライブの模様を収めたDVD2枚組が付属するほか、特製スリーヴケース付きとなる。この発表に合わせて現在進行形ともいえるLAST ALLIANCEのアーティスト写真とアルバムのジャケット写真も公開となった。

通常盤

初回限定盤

■8thフルアルバム『divine』

2026年4月22日(水)リリース

【通常盤】ONECO-22 3,300円(税込)

【初回限定盤(DVD+特製スリーヴケース付)】ONECO-23 4,500円(税込)

・DVD内容：2025年11月8日 ＜新代田LIVE HOUSE FEVER「BBBが止まらない。」＞ライブ映像(約60分)

▼CD収録曲 ※順不同

・盲目のストレンジャー

・Rewind

・LAST ALLIANCE II

・シオン

・幻影革命団

他、新曲7曲

■＜LAST ALLIANCE presents「BBBが止まらない。〜シェルター編〜」“いざ革命団”＞

2月17日(火) 東京・下北沢SHELTER

open19:00 / start19:30

出演：LAST ALLIANCE / dustbox

※ソールドアウト

■＜HOTSQUALL pre.“Rock Soldier’s NIGHT -Chiba Relax編-”＞

3月15日(日) 千葉LOOK

open17:00 / start17:30

出演：HOTSQUALL

チケット：\ 4,000 (税込・ドリンク別)

https://eplus.jp/sf/detail/4418830001-P0030001

