LAST ALLIANCE、13年ぶり8thフルアルバム『divine』を4月リリース決定
LAST ALLIANCEが4月22日、前作『Seventh Sense』から13年ぶり8枚目のフルアルバム『divine』をリリースすることが決定した。
“divine＝神聖な”という意味を持つアルバムには、2024年リリースの配信EP『Bring Back Blue』収録4曲をはじめ、2025年11月リリースの配信シングル「幻影革命団」ほか、アルバムのために書き下ろしたまっさらの新曲7曲が収録される予定だ。
リリース形態は初回限定盤と通常盤の2種類。初回限定盤には2024年11月の新代田 LIVE HOUSE FEVERライブの模様を収めたDVD2枚組が付属するほか、特製スリーヴケース付きとなる。この発表に合わせて現在進行形ともいえるLAST ALLIANCEのアーティスト写真とアルバムのジャケット写真も公開となった。
■8thフルアルバム『divine』
2026年4月22日(水)リリース
【通常盤】ONECO-22 3,300円(税込)
【初回限定盤(DVD+特製スリーヴケース付)】ONECO-23 4,500円(税込)
・DVD内容：2025年11月8日 ＜新代田LIVE HOUSE FEVER「BBBが止まらない。」＞ライブ映像(約60分)
▼CD収録曲 ※順不同
・盲目のストレンジャー
・Rewind
・LAST ALLIANCE II
・シオン
・幻影革命団
他、新曲7曲
■＜LAST ALLIANCE presents「BBBが止まらない。〜シェルター編〜」“いざ革命団”＞
2月17日(火) 東京・下北沢SHELTER
open19:00 / start19:30
出演：LAST ALLIANCE / dustbox
※ソールドアウト
■＜HOTSQUALL pre.“Rock Soldier’s NIGHT -Chiba Relax編-”＞
3月15日(日) 千葉LOOK
open17:00 / start17:30
出演：HOTSQUALL
チケット：\ 4,000 (税込・ドリンク別)
https://eplus.jp/sf/detail/4418830001-P0030001
