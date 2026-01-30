BUDDiiSが、2月11日に発売するメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』より、リード曲「#KISSYOU」のMVを公開した。あわせて、先行配信もスタートした。

「#KISSYOU」は作詞、作曲にメンバーのKEVINが参加しており、BUDDiiSらしい遊び心にスタイリッシュなサウンドを融合させた楽曲だという。「どんなに疲れて上手くいかない日でもキミの存在でリセットされる」といったポジティブで軽やかなエネルギーを詰め込んだ“朝が楽しみになるラブソング”に仕上がったとのこと。

MVは、2025年12月末に神奈川県にて撮影しており、明るく楽しい楽曲にのせて、ポップで面白いBUDDiiSを見せるのが今回のコンセプトになっているという。高速展開していく歌詞の内容に合わせ、どんどん進むスピード感とメンバーの爆発力あるダンス、普段のBUDDiiSが垣間見られるようなリップシーンが見所。さらには、キャッチーな振り付けも完璧にこなすレトロで可愛いメンバーのドットキャラクターも登場しているとのこと。

ダンスシーンではグループの巨大ロゴを背負っており、現在のアーティスト写真をイメージさせるような世界観に仕上がっているという。MVの公開とともにメンバーのオフショットを集めたボーナスクリップも公開されているので、ぜひチェックしてほしい。

◾️メジャー1st アルバム『THIS IS BUDDiiS』

2026年2月11日（水・祝）発売 ▼先行配信「#KISSYOU」

https://lnk.to/KISS_YOU

short ver.：https://buddiis.lnk.to/KISSYOU_short 初回生産限定盤 Type-A（SRCL-13540-1）

初回生産限定盤 Type-B (SRCL-13542-3)

通常盤（SRCL-13544） ▼価格

初回生産限定盤（共通）6,270円（税込）

通常盤 3,000円（税抜）／3,300円（税込） ▼収録内容

・初回生産限定盤Type-A

既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Bとは4曲違い）

2025年9月に開催したグループ最大規模のアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」の大阪城ホール公演から5曲をパッケージ限定版として編集、メイキング映像も収録したBlu-ray1枚 ・初回生産限定盤Type-B

既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Aとは4曲違い）

メジャー1stアルバム発売を記念した「BUDDiiSスペシャルプライベートパーティー」を収録したBlu-ray1枚 ・通常盤

既存曲を含む合計10曲を収録したCD1枚 詳細：https://buddiis.com/contents/1019430

◾️フリーイベント日程 2026年

1月31日（土）神奈川県：ラゾーナ川崎プラザ 2階ルーファ広場

2月1日（日）愛知県：三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」

2月8日（日）兵庫県：TOTTEI PARK

2月11日（水・祝）東京都：新宿住友ビル 三角広場

2月14日（土）埼玉県：イオンレイクタウンmori G 駐車場屋外特設ステージ

◾️＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞ 2026年

【千葉】2月27日（金）市川市文化会館＜SOLD OUT＞

【愛知】3月1日（日）愛知県芸術劇場 ＜SOLD OUT＞

【宮城】3月22日（日）東京エレクトロンホール宮城＜SOLD OUT＞

【滋賀】3月28日（土）びわ湖ホール 大ホール＜SOLD OUT＞

【大阪】3月29日（日）フェスティバルホール＜SOLD OUT＞

【北海道】4月12日（日）カナモトホール

【神奈川】4月29日（水・祝）パシフィコ横浜国立大ホール＜SOLD OUT＞

【福岡】5月2日（土）福岡サンパレス

【兵庫】5月4日（月・祝）神戸国際会館こくさいホール＜SOLD OUT＞ ◆追加公演

【千葉】幕張メッセ 幕張イベントホール

6⽉6⽇（⼟）＜1部＞開場12:00 / 開演13:00 ＜2部＞開場17:00 / 開演18:00

6⽉7⽇（⽇）開場14:00 / 開演15:00 詳細：https://buddiis.com/contents/987850