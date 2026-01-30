A24×セリーヌ・ソン監督 映画『マテリアリスト 結婚の条件』5.29日本公開決定 ポスタービジュアル＆予告編映像解禁
ダコタ・ジョンソンが主演を務め、クリス・エヴァンスとペドロ・パスカルが共演するセリーヌ・ソン監督最新作『マテリアリスト 結婚の条件』の公開日が、5月29日に決定。日本版ポスタービジュアル＆予告編映像が解禁された。
【動画】巧みに男を勧誘するルーシーが映された日本版予告
アカデミー賞（R）作品賞ノミネート作『パスト ライブス／再会』のA24とセリーヌ・ソンが再びタッグを組んで贈る本作は、NYを舞台に、現代の婚活市場と男女の三角関係を描くロマンティック・ラブストーリー。
最先端の街ニューヨークでは、婚活も日々進化。クライアントの理想や条件をマッチングさせ、ベストパートナーを見つけ出す結婚相談所が大流行している。ニューヨークの結婚相談所で“マッチメーカー”として働くルーシー（ダコタ・ジョンソン）は、恋愛を感情だけでなく“資産価値”でも冷静に判断するマテリアリスト（＝物質主義者）。「天性の婚活カウンセラー」と絶賛され、仕事一筋の多忙な日々を送っていた。
そんな彼女の人生が、二人の男、ハリー（ペドロ・パスカル）とジョン（クリス・エヴァンス）の間で激しく揺れ動く。ハリーは、ルーシーがマッチングさせたカップルの結婚式で出会った新郎の兄。身長180cm、気が遠くなるほどリッチな投資家、家柄も人柄も学歴も一流、というすべてが“完璧”な彼から情熱的なアプローチを受けたのだ。
ジョンは、その披露宴の席でウェイターをしていた元カレ。互いに愛し合っていたが、俳優を目指してバイトを転々とする彼との貧乏生活に耐えられず破局した。ルーシーはハリーとの真剣交際に踏み出すが、夢を諦めないジョンへの想いも再燃。そんな中、クライアントがある事件に巻き込まれ、ルーシーは仕事も恋愛も岐路に立たされる──。
この度、日本版ポスタービジュアル＆予告編映像が解禁。
日本版ポスタービジュアルは、結婚相手として完璧なリッチで優しいハリーと、夢を追う売れない俳優の元カレ・ジョン、そして二人の男性の間で心が揺れるルーシーを配置したもの。その下には、凄腕マッチメーカーとして働くルーシーがニューヨークの街を颯爽と歩く姿も。【この恋の“資産価値”は？】というキャッチコピーが添えられ、マテリアリストである彼女と、本作でリアルに描かれる現代の婚活事情を表現している。
日本版予告編は、ルーシーが道ですれ違った男性を呼び止めて「あなた独身？マッチメーカーなの。結婚したいなら電話を」と巧みに勧誘するシーンからスタート。「すべての条件に当てはまる人を！」「猫好きはNG」などクライアントたちの高い理想や細かい条件に、「理想の相手を見つけるわ」と自信たっぷりに答え、マッチメーカーとしての手腕を発揮するルーシー。しかし、二人の男性との出会いと再会によって、自身も結婚を見据えた人生の選択を迫られていく。
真っ赤なバラの大きな花束、1200万ドル（日本円にして約18億円）の家…リッチなだけでなく180センチの高身長、優しくてハンサムという結婚相手としては完璧なハリーからの情熱的なアプローチに心が揺れるルーシー。しかし思い出すのは、「私たちは愛がないんじゃない、お金がないのよ！」と貧乏生活にケンカが絶えなかった元カレ・ジョンとの日々。そして思いがけない彼との再会も…。“婚活のプロ”ルーシーの人生の選択が気になる一方、美しく映し出されたNYの街と、洗練されたファッションにも期待が高まる映像となっている。
映画『マテリアリスト 結婚の条件』は、5月29日より全国公開。
