実写『ゴールデンカムイ』映画＆ドラマを金ローで2週連続放送決定！ 地上波放送は初
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の3月13日公開を記念し、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）では2月20日に映画『ゴールデンカムイ』を地上波初放送。翌週27日は、その地続きの物語となるドラマ『ゴールデンカムイ』（全9話）の「特別編集版」を放送する。
【写真】再現度がヤバい！ 映画『金カム』場面写真
シリーズ累計発行部数3000万部を突破する原作漫画『ゴールデンカムイ』（野田サトル／集英社ヤングジャンプ コミックス）は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一獲千金ミステリーであり、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクション。
2月20日放送の映画『ゴールデンカムイ』は、独特な世界観から“実写化”は不可能とさえ言われてきた原作漫画を、2024年ついに実写化。主演の山崎賢人（「崎」は「たつさき」が正式表記）のほか、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎、大谷亮平、井浦新、玉木宏、舘ひろしなどが出演。監督は原作の大ファンでもあった久保茂昭。脚本は黒岩勉。観客動員数200万人超え、興行収入30億円に迫る大ヒットを記録した。
2月27日放送のドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版は、映画『ゴールデンカムイ』の続編であり、最新作『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』へと繋がる物語が描かれるドラマシリーズ（全9話）を、『金曜ロードショー』のために再構築したもの。映画第1作で火ぶたが切られた、埋蔵金のありかを示す暗号が描かれた囚人たちの“刺青人皮（いれずみにんぴ）”の争奪戦が激しさを増し、海千山千の個性の強いキャラクターたちが、時には共闘し、時には裏切りを繰り返しながら埋蔵金の行方を追い求める。
引き続き山崎賢人をはじめ、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎、大谷亮平、勝矢、木場勝己、井浦新、そして玉木宏、舘ひろしなど主要キャストが出演。加えて新キャストとして中川大志、北村一輝、池内博之、高橋メアリージュン、桜井ユキ、塩野瑛久らが演じる、クセ者ぞろいのキャラクターが参戦。事態はさらに混迷を増していく。
映画『ゴールデンカムイ』は2月20日21時、ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版は2月27日21時、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて放送。
