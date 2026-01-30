THE RAMPAGE吉野北人・三山凌輝・前田公輝「HiGH＆LOW」3ショットに喜びの声「同窓会みたい」「感涙」
【モデルプレス＝2026/01/30】SHIBUYA TSUTAYAの公式X（旧Twitter）が1月28日に更新された。THE RAMPAGEの吉野北人、俳優の三山凌輝、前田公輝の3ショットに反響が寄せられている。
【写真】「ハイロー」共演・イケメン俳優らの再会ショット
日本国内でシリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した人気シリーズ「HiGH＆LOW」が2026年に10周年を迎え「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR」と銘打った10周年プロジェクトが始動。1月2日から28日には、SHIBUYA TSUTAYAにて「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEARスペシャルコラボレーションカフェ」が開催された。
開催場所であるSHIBUYA TSUTAYAの公式アカウントは、迎えた最終日に「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR スペシャルコラボレーションカフェ 吉野北人さん、三山凌輝さん、前田公輝さんのスリーショット」と同シリーズに出演していた吉野、三山、前田の3ショットを公開。会場を訪れた3人が仲睦まじく肩を組んで寄り添う姿が収められている。
映画「HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）」（2022年）にて、吉野と前田は鬼邪高校の高城司と轟洋介を、三山は瀬ノ門工業高校の頭で“最悪のヒール”役・天下井公平を演じていた。その3人が集結した投稿に、ファンからは「また並んでいる3人が見られるなんて」「豪華すぎる」「最高の3ショット」「同窓会みたい」「また会えて嬉しい」「感涙」と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆「HiGH＆LOW」吉野北人・三山凌輝・前田公輝の3ショット
◆吉野北人・三山凌輝・前田公輝の再会ショットに反響
