セブン、北海道限定で「さっぽろ雪まつり」応援フェア開催 ジンギスカン焼そばやラーサラなど7品
【モデルプレス＝2026/01/30】セブン‐イレブン・ジャパンでは、「さっぽろ雪まつり」に合わせた「冬の観光フェア」を2月4日（水）から23日（月）までの20日間、北海道内のセブン‐イレブン994店舗（2025年12月末時点）で開催。北海道のご当地料理などを活かした限定食品7品を取り揃え、独自の食文化を発信する。
「2026さっぽろ雪まつり」の開催初日に合わせた同フェアでは、北海道が誇る独自の食文化と良質な原材料の魅力を国内外の顧客に向けて発信。札幌の名所「サッポロビール園」監修のメニューや、地元で人気を誇るSTVラジオ番組『ごきげんようじ』との取組みによる生メロンパンなど、計7品をラインアップし、食の面からイベントを盛り上げる。
「サッポロビール園」監修メニューからは、オリジナルの甘辛い特製タレを使用した「ジンギスカンおむすび」や、直営店「村はし」で提供されているメニューを再現した「ジンギスカン焼そば」、具材と麺が味噌ドレッシングと絡む「ラーメンサラダ」など、北海道を象徴する味が手軽に楽しめる。
また、店舗で揚げる「揚げたこ焼き（3個入り）」や、もちもち生地でなめらかな十勝産カスタードを包んだ「黒いたい焼き（カスタード）」が登場。
さらにSTVラジオ『ごきげんようじ』とのタッグによる、「ごきげん生メロンパン」からは、富良野メロンや北海道産さつまいも餡のホイップクリームの2つの味わいを展開する。（modelpress編集部）
■サッポロビール園監修 ジンギスカンおむすび
価格：198円（税込213.84円）
発売日：2月4日（水）〜順次
販売エリア：北海道
■サッポロビール園監修 ジンギスカン焼そば
価格：498円（税込537.84円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道
■サッポロビール園監修 ラーメンサラダ（味噌ドレッシング）
価格：258円（税込278.64円）
発売日：2月3日（火）〜順次
販売エリア：北海道
■揚げたこ焼き（3個入り）
価格：198円（税込213.84円）
発売日：1月27日（火）〜順次
販売エリア：北海道
■黒いたい焼き（カスタード）
価格：186円（税込200.88円）
発売日：1月31日（土）〜順次
販売エリア：北海道
■ごきげん生メロンパン（富良野メロンソースのホイップ入り／北海道産さつまいも餡のホイップ入り）
価格：198円（税込213.84円）
発売日：2月4日（水）〜順次
販売エリア：北海道
◆セブン、道内限定「冬の観光フェア」
◆サッポロビール園監修のおむすびや麺料理
