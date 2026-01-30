岡村隆史、懐かし『めちゃイケ』企画のメンバーと再会 ファン歓喜
ナインティナインの岡村隆史が29日にインスタグラムを更新。『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）の人気企画のメンバーと再会したことを報告すると、ファンから「最高すぎます」「嬉しすぎ」といった反響が寄せられた。
【写真】仮面ノリダーのヘルメットを被って笑顔の岡村隆史
岡村が「久々のダンシングヒーローの会」と投稿したのは自身のオフショット。写真には岡村と『めちゃ×2イケてるッ！』の「岡村オファーがきましたシリーズ」で共演した三浦大知、そしてダンサーたちがポーズを決める様子が収められている。
2017年放送の人気企画「岡村オファーがきました」では、岡村が三浦のライブにダンサーとして出演。この企画で共演した三浦やダンサーメンバーとは、定期的に「ダンシングヒーロー会」として集まっている。
往年の人気企画のメンバーが集まったオフショットに、ファンからは「今も集まってるの最高すぎます」「今でも続く関係が素敵」「こうして皆さんが集まってる姿を見れて、嬉しすぎます！」などの声が集まっている。
引用：「岡村隆史」インスタグラム（＠okamuradesu）
