＜LuckyFes’26＞、5周年を記念して「4日間通し券」35,000円で限定発売
＜LuckyFes’26＞の「”早期割引”4日間通し券」が、特別価格35,000円で発売となる。LuckyFes5周年を記念した特別チケットで限定500枚の先着販売だ。1日券は14,000円のため、4日間バラバラに買うよりも21,000円も割引となる。
販売は、LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」にて2月1日（日）10時からの販売開始だ。
国営ひたち海浜公園で開催となる＜LuckyFes’26＞は、「日本初、夏フェス4日連続開催！アジア最大のテーマパーク型フェスへ」をテーマに掲げ、飛び石連休を活用して2026年8月8日（土）・9日（日）・10日（月）・11日（火・祝）の4日連続での開催となる。LuckyFesは「音楽と食とアートの祭典」として幅広い世代の方々に好評を博してきているが、4日連続で開催される日本初の夏フェスとして、2026年はラキモン（ラッキーモンスター）を中心にテーマパーク感をさらに醸成、全世代が楽しめるような音楽のクロスオーバーを推進し、食の祭典としてのフェス飯をさらにパワーアップさせるとしている。
総合プロデューサー・堀義人コメント
いよいよ第5回目となるLuckyFesのチケット販売が2月1日（日）より開始します。今年は、なんと日本初の夏フェス4日連続開催です。アーティストブッキング、ステージ構成や会場設営など着々と準備が進んでいます。本当にワクワクします。
今年は5周年ということもあり、特別価格の4日通し券を販売することとしました。日本のフェスの特徴は、1日券での購入が多いことですが、僕が参加した海外フェスである米国コーチェラや英国グランストンベリーでは、3日間や4日間の通し券でしか買えないです。フェスは全ての日で表情が違います。アーティストは毎日違いますし、野外フェスなので天候も移り変わり、毎日新鮮な発見があります。4日間連続参加すると疲れると思いますが、ある日は午後から参加して、ある日は早めに戻るなどして、体調管理をしながら楽しめます（実際僕もコーチェラでそうやって楽しんでいます）。
今年は、4日通し券を思い切って割引をすることにより、LuckyFesでそういったフェスの楽しみを体感してもらえる様に工夫しました。1日券は14,000円で単純計算だと4日間で56,000円のところを、LuckyFes5周年を記念した特別価格35,000円で、500枚限定の先着販売になります。バラバラに4枚買うよりも2万1千円も割引となります。
今年もLuckyFesで、会いましょう。（＾＾）/
”早期割引”4日間通し券
2月1日（日）10時より先着販売
5周年特別価格：35,000円（税込）
※ラキチケ500枚限定 4日通し券早割
※予定枚数に達した時点で販売終了となります。
■LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」https://r.funity.jp/ibatick
※LuckyFM会員サービス「ラキチケ」への登録が必要です（会員登録無料）
※2月1日（日）10時以降、公演一覧にLuckyFesのチケット販売ページが表示されます
◆1日券価格：14,000円（税込）
※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで）
※早割は「大人」チケットのみの取り扱いとなります。中高生チケットは、通常先行販売からの発売となります（販売スケジュールは後日発表）
＜LuckyFes’26＞
2025年8月9日（土）・10日（日）・11日（月・祝）
＠国営ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4）
◆https://luckyfes.com