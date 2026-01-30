いよいよ第5回目となるLuckyFesのチケット販売が2月1日（日）より開始します。今年は、なんと日本初の夏フェス4日連続開催です。アーティストブッキング、ステージ構成や会場設営など着々と準備が進んでいます。本当にワクワクします。

今年は5周年ということもあり、特別価格の4日通し券を販売することとしました。日本のフェスの特徴は、1日券での購入が多いことですが、僕が参加した海外フェスである米国コーチェラや英国グランストンベリーでは、3日間や4日間の通し券でしか買えないです。フェスは全ての日で表情が違います。アーティストは毎日違いますし、野外フェスなので天候も移り変わり、毎日新鮮な発見があります。4日間連続参加すると疲れると思いますが、ある日は午後から参加して、ある日は早めに戻るなどして、体調管理をしながら楽しめます（実際僕もコーチェラでそうやって楽しんでいます）。

今年は、4日通し券を思い切って割引をすることにより、LuckyFesでそういったフェスの楽しみを体感してもらえる様に工夫しました。1日券は14,000円で単純計算だと4日間で56,000円のところを、LuckyFes5周年を記念した特別価格35,000円で、500枚限定の先着販売になります。バラバラに4枚買うよりも2万1千円も割引となります。

今年もLuckyFesで、会いましょう。（＾＾）/