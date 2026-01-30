石川梨華、レアなパンツコーデに反響「カッコいい」
モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が29日にインスタグラムを更新。普段の投稿はスカートが多い石川のレアなパンツコーデに、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】41歳に見えない！ 石川梨華、ミニスカ＆網タイツ姿
石川が「私服 今日はブラウン＆カジュアルコーデ」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ブラウンのレザージャケットとボトムスでポーズを決める様子やイエローのキャップにチェックシャツ、ブラウンのボトムスのセルフィー、さらにスウェット姿の笑顔も収められている。
カジュアルなパンツコーデを披露した投稿に、ファンからは「カッコいいファッションですね」「相変わらずかわいい」「何時もおしゃれです♪」などの声が集まっている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」インスタグラム（@rika_ishikawa_official）
