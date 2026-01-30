平井 大が、新曲「答え合わせは、デザートのあとで。」を2月11日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、テレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの？』内で1月から放送されているドラマ企画「あざと連ドラ」第13弾『あざとい恋愛レシピ』の主題歌にもなっている。

“わたしらしく わたしを生きてく”というフレーズ通り、日々を懸命に生きるあなたの背中をそっと押してくれる楽曲に仕上がっているとのこと。

リリースに先駆けて、本日よりTikTokとInstagramでは先行配信がスタートしているので、ぜひチェックして頂きたい。