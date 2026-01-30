つんく♂、92年デビュー同期ミュージシャンと2ショット「じっくり語ったの初でした！」
音楽プロデューサーのつんく♂が29日にインスタグラムを更新。1992年にデビューした同期ミュージシャンとの2ショットを披露すると、ファンから「ステキな間柄」「最高のツーショット」といった反響が寄せられた。
【写真】つんく♂とデビュー同期の人気ミュージシャン
つんく♂が「同期の桜ぁ〜」と投稿したのは、LUNA SEAのギタリストINORANとの2ショット。写真には、笑顔でカメラにポーズを決めるつんく♂とINORANの姿が収められている。投稿の中でつんく♂は「同期やのにINORANとじっくり語ったの初でした！今後もよろ〜！」とつづっている。つんく♂はシャ乱Qメンバーとして1992年にシングル「18ヶ月」でメジャーデビュー。一方のINORANは、LUNA SEAメンバーとして同年リリースのアルバム『IMAGE』でメジャーデビューしている。
この投稿にファンからは「同期なんですね〜!!ステキな間柄です」「イノちゃんと同期とは お元気そうで良かった！」「最高のツーショットです！」などの声が集まっている。
引用：「つんく♂」インスタグラム（＠tsunku_boy）
