二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』が、本日プロジェクト始動を迎え、公式YouTubeチャンネルにてep01を公開した。

本日公開されたep01には、I.ADOREの全9キャラクターが登場している。プロローグで描かれた“不思議な夢”から目覚めたその後の様子が繰り広げられているとのこと。今後は毎週金曜日の正午にショートアニメの最新話が更新されるので、2月6日に公開されるep02もぜひチェックしていただきたい。なお、I.ADOREの公式YouTubeチャンネルではキャラクターPVも公開中だ。

また、プロジェクト始動日を迎え、公式ホームページの公開、さらに公式TikTokも開設された。公式ホームページでは各キャラクターのプロフィールや物語のあらすじも公開されているので併せてチェックしてほしい。

『I.ADORE』は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』に続く、“EVIL LINE RECORDS”と“株式会社Dazed”による第3弾二次元キャラクターコンテンツ。今後の本プロジェクトの詳細は追って公式サイトやX、YouTubeにて発表されていくので、ぜひチェックしてほしい。