『I.ADORE』、本日プロジェクト始動。ショートアニメ・ep01公開も
二次元キャラクターコンテンツ『I.ADORE（ヨミ：アイアドア）』が、本日プロジェクト始動を迎え、公式YouTubeチャンネルにてep01を公開した。
本日公開されたep01には、I.ADOREの全9キャラクターが登場している。プロローグで描かれた“不思議な夢”から目覚めたその後の様子が繰り広げられているとのこと。今後は毎週金曜日の正午にショートアニメの最新話が更新されるので、2月6日に公開されるep02もぜひチェックしていただきたい。なお、I.ADOREの公式YouTubeチャンネルではキャラクターPVも公開中だ。
また、プロジェクト始動日を迎え、公式ホームページの公開、さらに公式TikTokも開設された。公式ホームページでは各キャラクターのプロフィールや物語のあらすじも公開されているので併せてチェックしてほしい。
『I.ADORE』は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』に続く、“EVIL LINE RECORDS”と“株式会社Dazed”による第3弾二次元キャラクターコンテンツ。今後の本プロジェクトの詳細は追って公式サイトやX、YouTubeにて発表されていくので、ぜひチェックしてほしい。
◾️IDOL戦国時代を切り開く、次元を超える9人の祭典『I.ADORE』
原作：Dazed CO.,LTD.
音楽制作：EVIL LINE RECORDS
キャラクターデザイン：くにゃもん
アートデザイン：BALCOLONY.
▼イントロダクション
2×××年――。
家柄や学歴による優劣のなくなったニホンでは中央政府が撤廃され、国はリーダーを失った。
分断された9つのリージョンでは、人々が新たな指導者を求めるようになる。
その指導者こそ『シックスセンス』……つまり、特殊な力に秀でた『アイドル』であった。
こうして、アイドルが政を執る“アイドル戦国時代”が訪れた。
その渦中、各リージョンに「何かを変えたい」と強く願う9人の男の子が現れる。
彼らはある時、不思議な夢に導かれ異世界の日本へと転生する。
そして、生まれ持った『シックスセンス』を磨きながら、
自らの運命を切り開くため、アイドルを志すのだった――。
▼キャラクター
詠見野 メクル（CV：三橋かおる）
生月 学斗（CV：福西勝也）
干二支 合九（CV：宇田川かいと）
夜乃 夢知郎（CV：峯田大夢）
禍福 招多（CV：橘 龍丸）
音明 白黒熊（CV：宮粼雅也）
暦 七子（CV：石井孝英）
天ノ川 移（CV：根岸凜太朗）
華原 すうあ（CV：丸岡竜馬）
