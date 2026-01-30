TREASUREが、2026年2月11日に、京セラドーム大阪で開催するライブ＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA＞のファイナル公演を、ライブ・イベント配信専門プラットフォーム「sheeta Live Stream」にて国内独占生中継することを発表した。

3度目の日本ツアーとなる＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCER DOME OSAKA＞のファイナル公演では、ペンライトと連動したライティング演出や京セラドームならではの特別ステージ演出が見どころだという。

「sheeta Live Stream」では、すでに会場チケットが完売となっている最終日公演を、ネット配信視聴チケット制で全編生中継。また、公演の完全版を視聴できる見逃し配信を、2月27日から3月12日までの14日間実施される。さらに、配信視聴チケットを購入したユーザーには、本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用した「メンバーソロトレーディングカード（全10種ランダム）」がプレゼントされる。チケットは、1月30日11時より販売しているのでぜひチェックしていただきたい。