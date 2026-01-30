TREASURE、日本ツアーのファイナルである大阪・京セラドーム公演を国内独占生中継決定
TREASUREが、2026年2月11日に、京セラドーム大阪で開催するライブ＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA＞のファイナル公演を、ライブ・イベント配信専門プラットフォーム「sheeta Live Stream」にて国内独占生中継することを発表した。
3度目の日本ツアーとなる＜2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCER DOME OSAKA＞のファイナル公演では、ペンライトと連動したライティング演出や京セラドームならではの特別ステージ演出が見どころだという。
「sheeta Live Stream」では、すでに会場チケットが完売となっている最終日公演を、ネット配信視聴チケット制で全編生中継。また、公演の完全版を視聴できる見逃し配信を、2月27日から3月12日までの14日間実施される。さらに、配信視聴チケットを購入したユーザーには、本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用した「メンバーソロトレーディングカード（全10種ランダム）」がプレゼントされる。チケットは、1月30日11時より販売しているのでぜひチェックしていただきたい。
◾️配信日時
生中継：2026年2月11日（水・祝）15:00〜終演まで
見逃し配信：2026年2月27日（金）18:00〜2026年3月12日（木）23:59
※14日間見放題。配信開始日時は前後する場合がございます。
※番組の内容、日時は予告なく変更となる場合がございます。
▼チケット販売・視聴ページ
生中継＋見逃し配信：https://sheeta.jp/live-stream/live/smXHS7XphFD4FT5YD4tk9A9w
見逃し配信のみ：https://sheeta.jp/live-stream/live/smLLbjiaon4zmGKfpsCHG4b9
▼配信チケット価格
生中継＋見逃し配信：5,500円（税込）
見逃し配信のみ：3,850円（税込）
※冒頭部分のみ一部無料配信あり。
▼配信チケット販売期間
生中継＋見逃し配信：2026年1月30日（金）11:00〜2026年2月11日（水・祝）16:59
見逃し配信のみ：2026年2月11日（水・祝）19:00〜2026年3月12日（木）23:59
▼購入者特典
「生中継＋見逃し配信」または「見逃し配信のみ」のチケットを購入した方全員に、本ツアーのライブフォトを使用したメンバーソロトレーディングカードをプレゼント！
※特典のトレーディングカードは、全10種（各メンバーソロ）の中からランダムで1枚お届けいたします。
※メンバーを指定しての購入はできませんので、あらかじめご了承ください。
※商品の特性上、開封後の返品・交換は一切お受けできません。
※準備が出来次第、後日発送となります。