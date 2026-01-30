ラブホテル密会報道を乗り越え、１２日の群馬県前橋市長選で再選した小川晶氏が、サッカー元日本代表との対面を明かした。

３０日のインスタグラムで「２０２６．０１．２７ ザスパ群馬の細貝社長、赤堀会長が市役所を訪問してくれました。細貝さんにはつい先日も前橋市男女共同参画セミナーで講師を務めていただいたばかり。ありがとうございました」と報告。

細貝萌氏は群馬・前橋育英高から２００５年に浦和入り。０８年の北京五輪に出場し、ドイツなど海外のチームを渡り歩いた。日本代表では１１年のアジア杯などでプレー。２４年１０月に引退を発表し、ザスパ群馬の社長代行兼ＧＭを務める。

小川氏は「今年のＪリーグは例年とは違って、２月から６月までは『百年構想リーグ』という特別大会が開催されます。 Ｊ１・Ｊ２・Ｊ３の全クラブが参加したリーグ戦で、１８歳以下は無料招待とのこと。みんなでザスパを応援して、盛り上げていきましょう！ホーム開幕戦は２／１４です。私も応援に行きます！！」と誓い、なごやかな記念写真をアップ。フォロワーから「笑顔が素敵です」との声が上がった。