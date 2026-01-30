¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛAwesome City Club¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë
Awesome City Club¤¬¡¢1·î29Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãAwesome Talks Live House Tour 2025-26¡ä¤òÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ LIQUID ROOM¤Ë¤Æ´°Áö¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤Ï²áµî¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤é¿·¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ëºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ï¡¢¡ÈÂ¿¹¬´¶¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¢¥ó¥»¥à¡É¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¡ÖGOLD¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Ä¥¶¥«¥¿¥¯¥ß ¡ÊB, Rap¡Ë¤È¥æ¥¥¨¡ÊDr¡Ë¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç²¹¤«¤¤¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2026Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢³èÆ°µÙ»ßÁ°ºÇ¸å¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¸ø±é¤Ï¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤ÎÀáÌÜ¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥Û¡¼¥à¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê²ñ¾ì¡¢LIQUID ROOM¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¡¢10ºîÏ¢Â³¥ê¥ê¡¼¥¹Âè10ÃÆ¤È¤Ê¤ëÇÛ¿®¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCheers to 10!!¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë¿·¶Ê¡Ö·²Ä»¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¶Ê¡Ö·²Ä»¡×¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ò·Þ¤¨¤ëÈà¤é¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢Î¹Î©¤Á¤äºÆ²ñ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÇ¯Æâ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÏAwesome City Club¤ÎHP¡¦SNS¤Çº£¸åÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◾️¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡ËThe Final
Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ LIQUID ROOM¸ø±é
1 ¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
2 ¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥À¡¼
3 Vampire
4 On Your Mark
5 °¦¤æ¤¨¤Ë¿¼ÅÙ¿¼¤¤
6 Run and Run
7 ¥¹¥í¥¦¡¦¥µ¥Þ¡¼
8 Àã¤É¤±
9 cosmos
10 STEP !
11 journey
12 ¥·¥ã¥é¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼
13 ¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼
14 º£Ìë¤À¤±´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë
15 Catch The One
16 ÌÞËº
17 100Ç¯¸å¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ø
EN1.ÀÄ½Õ¤Î¶»Áû¤®
EN3.Don¡Çt Think, Feel
EN3.GOLD
◾️¡ØCheers to 10!!¡Ù
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://acc.lnk.to/Cheersto10
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.STEP !
2.¿¼³¤
3.cosmos
4.Run and Run
5.¥¹¥í¥¦¡¦¥µ¥Þ¡¼
6.journey
7.Miracle
8.¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì
9.100Ç¯¸å¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Ø
10.·²Ä»
