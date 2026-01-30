ポール・ウォルター・ハウザーが、大腸がんを患うジェームズ・ヴァン・ダー・ビークのために募金活動を行うと宣言した。ジェームズが治療費のために思い出の品々を売却しようとしていることを知り、良い気持ちがしなかったとしている。



【写真】大腸がんを患うジェームズ・ヴァン・ダー・ビーク

ポールはインスタグラムにこう綴る。「ジェームズ・ヴァン・ダー・ビークが、大腸がんの治療費のために、過去の出演作からの記念品を売り始めるというのはしっくりこなかった」「僕自身も俳優であり、3人の子供の父親だが、いつか子供たちに僕の小物／衣装／記念品は受け継いでほしい」「（『コブラ会』で演じた）レイモンドのTシャツやマーベルの脚本を治療のためにオークションに出品などしたくない」「この投稿をリポストして伝え、愛を広めて欲しい」



そして自身のCameo の動画や、ジョシュ・ギャッド、ベッキー・リンチ、ジミー・キンメルら数々の有名人の友人たちの私物やサインなどをオークションにかけ、3月1日までに2万ドル（約305万円）を募ることを目指していると続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）