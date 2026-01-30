明日31日(土)も北陸から北の日本海側は断続的に雪が降るでしょう。さらに積雪が増えるため、交通への影響にご注意ください。太平洋側は乾燥した晴天が続く見込みです。そろそろ花粉シーズンが始まりますので、早めに対策をした方がよいでしょう。

前半(31日〜2月6日):31日にかけて北陸から北は積雪増加

明日31日(土)は西から冬型の気圧配置が緩むため、山陰や近畿北部の雪は次第にやむでしょう。ただ、北陸から北の日本海側は雪が降り、局地的に降り方の強まる所もありそうです。すでに大雪となっている所で、さらに積雪が増えるため、より一層、交通への影響に注意が必要です。





2月1日(日)から2日(月)も日本海側は雪の降る所が多いでしょう。太平洋側は広い範囲で晴れますが、低気圧の影響で九州では雨の降る所がありそうです。3日(火)から5日(木)頃は、高気圧に覆われる太平洋側は広く晴れる見込みです。空気の乾燥が続きますので、火の取り扱いに十分ご注意ください。一方、日本海の低気圧が東進し、低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、日本海側は雨の降る所が多いでしょう。雪どけが進みますので、雪崩や屋根からの落雪にご注意ください。6日(金)は低気圧や前線の影響で、北陸や関東から九州は広く雨が降るでしょう。2月3日(火)にかけて、真冬らしい寒さが続く見込みです。ただ、4日(水:立春)から5日(木)頃は暖かい南風の影響で気温が上がりそうです。最高気温は、広い範囲で3月並みで、晴れる所では日差しが暖かいでしょう。6日(金)は北から寒気が流れ込むため、札幌の最高気温はマイナス5℃の予想です。気温の変化が大きくなりますので、体調を崩さないよう、ご注意ください。

後半(7日〜12日):再び厳しい寒さ

7日(土)以降も、日本海側は雪の降る日が多いでしょう。8日(日)から9日(月)は、九州など西日本でも雪の降る所がありそうです。一方、太平洋側は冬晴れが続く見込みです。スギ花粉が飛びやすくなりますので、花粉症の症状が出やすい方は、早めに対策を始めた方がよいでしょう。



寒気の影響で、7日(土)から再び真冬の寒さとなりそうです。北海道は、最高気温が0℃未満の真冬日の所が多いでしょう。関東から九州も、9日(月)にかけて、最高気温がヒトケタの所がほとんどです。朝晩も冷え込みの強まる日が多いでしょう。寒さ対策をしっかりしてお過ごしください。