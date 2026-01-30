ディズニーストアに、2月22日の「猫の日」にちなみ、『シンデレラ』の「ルシファー」や『ピノキオ』の「フィガロ」をモチーフにした新コレクション「DISNEY CAT DAY 2026」が登場。

愛らしい「ルシファー」と「フィガロ」の日常の仕草をデザインした雑貨やアパレル、猫用グッズなどが展開されます☆

ディズニーストア「ルシファー／フィガロ」コレクション「DISNEY CAT DAY 2026」

スケジュール：

先行発売日：2026年2月3日（火）より順次

先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で2月2日（月）12:00〜2月3日（火）7:00の先行販売が実施されます

発売日：2026年2月6日（金）

販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアの「猫の日」コレクションとして「ルシファー」と「フィガロ」をモチーフにした「DISNEY CAT DAY 2026」が登場。

「ジャック」と「ガス」を追いかける「ルシファー」や、金魚の「クレオ」と遊んでいる「フィガロ」など、キャラクターの愛らしい仕草を詰めこんだデザインがポイントです。

グレーやベージュを基調に、アンティークタッチでシックな雰囲気に仕上げられています。

大きめリボンがキュートなぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンは、にやりとした「ルシファー」と、ぱっちりした目が印象的な「フィガロ」それぞれの表情にも注目です。

さらに、モノトーンで、日常に取り入れやすいファッションアイテムも豊富に展開。

「ルシファー」の迫力満点な表情がポイントのカーディガンや、スタイリングの幅が広がる上品なスカーフなどが揃います。

シークレットコレクションには、2匹のチャーミングな仕草を描いたがまぐちタイプのポーチとロケットチャームキーチェーンがラインナップ☆

ルシファー 筆箱・ペンケース チャーム付き DISNEY CAT DAY 2026

価格：3,300円 (税込)

サイズ：約高さ14×幅20×奥行き13cm

チャーム 約縦12.5×横5.5×厚み4.5cm

ディズニープリンセス「シンデレラ」のまま母「トレメイン夫人」が飼っているネコ「ルシファー」が主役のぬいぐるみ風ペンケース。

体をぎゅっと丸めたようなネコらしいポーズがかわいいデザインです。

モフモフの毛並み、丸くカーブした背中、立派なしっぽ、そして丸くなったまま片目で様子をうかがう姿はキャラクターらしさ満点☆

ルシファー、ジャック＆ガス 長袖カーディガン ニット DISNEY CAT DAY 2026

価格：9,000円 (税込)

サイズ：レディースフリーサイズ

「ルシファー」と、ネズミの「ジャック」＆「ガス」をデザインしたニットカーディガン。

ベーシックカラーのカーディガンに「ルシファー」が大胆に配置された、モフモフボディとその表情も迫力満点な一着です。

両袖のリブ上には「ジャック」と「ガス」が様子をうかがう2匹が表現された、作品ならではのユーモラスなデザインになっています。

ルシファー、ジャック＆ガス ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り DISNEY CAT DAY 2026

価格：3,500円 (税込)

サイズ：バッグ(使用時) 約縦28×横30×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約15cm

ポーチ 約高さ8.2×幅10.7×奥行き5.7cm／チェーン 約長さ14cm

いろいろなポーズの「ルシファー」がプリントされた、ポーチ入りエコバッグ。

「ルシファー」の日常をテーマに、キャラクターらしさいっぱいの憎めない仕草がこのアートに詰まっています。

「ルシファー」はもちろん、ネズミの「ジャック」と「ガス」のかわいらしい様子にも注目です。

フィガロ＆クレオ ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り DISNEY CAT DAY 2026

価格：3,500円 (税込)

サイズ：バッグ(使用時) 約縦28×横30×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約15cm

ポーチ 約高さ8.7×幅10×奥行き5.7cm／チェーン 約長さ14cm

操り人形の「ピノキオ」を作ったおじいさん「ゼペット」が飼っているネコの「フィガロ」が主役のエコバッグ。

バッグには「フィガロ」はもちろん、作中に登場する金魚の「クレオ」も☆

携帯時は「フィガロ」のお顔がデザインされたレザー風ポーチに入れて、バッグチャーム感覚で持ち運べます。

フィガロ＆クレオ、ルシファー シークレットキーホルダー ロケットチャーム DISNEY CAT DAY 2026

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：約高さ6×幅4.7×奥行き2cm

「フィガロ」と「クレオ」、「ルシファー」デザインのシークレットロケットチャームキーホルダー。

「フィガロ」と「ルシファー」それぞれ3種類ずつの全6種類からいずれか1種類が小箱に入っています。

キャラクターデザインのカバーを開くと、内側はミラーになっているのもポイントです。

3店舗限定：ルシファー＆ガス ぬいぐるみ セット DISNEY CAT DAY 2026

価格：7,200円 (税込)

サイズ：

・ルシファー 約高さ28×幅34×奥行き58cm

・ガス 約高さ15×幅11×奥行き10cm

先行発売期間：2026年2月2日(月)12時00分〜2月3日(火)7時00分予定（なくなり次第終了）

※注文の際は、カートに追加する前に、ディズニーストアクラブアカウントに紐づいたアカウントでログインしてください

※2026年2月3日(火)10時00分に一般発売開始予定

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア

追いかけっこをする「ルシファー」と「ガス」をデザインしたぬいぐるみが、3店舗限定で登場。

「ルシファー」は、ふわふわ柔らかな毛にみっちり覆われていて、ネコ好きにはたまらないさわり心地になっています。

大慌てで逃げようとするネズミの「ガス」の背中、「ルシファー」の右手には磁石が入っていて、近づけるとくっつくため、作中の追いかけっこシーンを再現するのもおすすめです。

「猫壱」共同企画「ルシファー」猫用グッズ

猫用品ブランド「猫壱」と共同企画した、「ルシファー」をデザインした猫用グッズが登場。

つめとぎとベッドの2WAYで使える「バリバリボウル」と、猫用おもちゃ「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」がラインナップされます。

【猫壱】ルシファー、ジャック＆ガス つめとぎ 猫用 バリバリボウル DISNEY CAT DAY 2026

価格：3,800円 (税込)

サイズ：約高さ12×幅39.5×奥行き39.5(cm

つめとぎとベッドの2WAYで使える「バリバリボウル」

「ジャック」と「ガス」を追いかける「ルシファー」の姿や、

底面には「ルシファー」の1日の様子を描いたストーリーテリングなデザインです。

お掃除中や使わない時は、立て掛けておくだけでおしゃれな雰囲気を演出してくれます。

【猫壱】ルシファー、ジャック＆ガス おもちゃ 猫用 キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2 DISNEY CAT DAY 2026

価格：4,500円 (税込)

本体サイズ(組立時)：約縦60×横60×厚み9cm

猫用おもちゃの「キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン2」は、さまざまなポーズの「ルシファー」をプリントし、まるで猫が「ルシファー」と遊んでいるように見える楽しいデザイン。

付属のスティックは、ネズミのしっぽをイメージしたふわふわスティックと、「シンデレラ」をイメージしたブルーのシャカシャカスティックの2本セットです。

猫壱とは

猫が壱番。猫壱。

猫壱は、猫、そして猫と暮らす人のことを”壱番” に考えるモノづくり集団です。

愛おしい猫たちのため、猫にとって安全な素材を使用し、猫工学や猫と暮らす人へのリサーチに基づいた妥協のない製品を作り上げています。

猫への愛を全ての源に、猫と猫を愛する人に尽くすブランドです。

猫キャラクターをモチーフにした、ユニークな仕掛け付きのぬいぐるみキーチェーンが登場

価格：各3,000円 (税込)

ディズニーの猫キャラクターをモチーフに、遊び心あふれる仕掛け付きのぬいぐるみキーチェーンが登場。

ラインナップは「ルシファー」「フィガロ」、『おしゃれキャット』の「マリー」「ベルリオーズ」「トゥルーズ」の全5種です。

毛糸玉を引っ張ると体がぶるぶると揺れ、夢中になって毛糸玉を追いかけているかのような愛嬌たっぷりの動きが楽しめます。

ころんとした丸みのあるシルエットもポイント。

バッグや鍵などに付けても癒やされるグッズです。

ルシファー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ムーブ 毛糸玉 MOVE

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ15×幅10.5×奥行き19cm

薄紫色の毛糸玉で遊ぶ「ルシファー」のぬいぐるみキーホルダー。

じゃれるように毛糸玉に手を添えている姿がとってもキュート☆

フィガロ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 毛糸玉 MOVE

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ16×幅10.5×奥行き19cm

水色の毛糸玉に両手を添える「フィガロ」のぬいぐるみキーチェーン。

ピンと立った耳やぱっちりとした瞳がチャーミングなディズニーグッズです。

マリー おしゃれキャット ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 毛糸玉 MOVE

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ18×幅10.5×奥行き19cm

『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」のぬいぐるみキーホルダーもラインナップ。

ほんのりピンク色に染まったほっぺやトップで結んだ長い毛にも注目です。

ベルリオーズ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 毛糸玉 MOVE

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ17×幅10×奥行き19cm

毛糸玉とボディがころんと丸みフォルムで仕上げられた、癒やし度満点な「ベルリオーズ」

やわらかな毛並みで撫で心地も良いぬいぐるみキーチェーンです。

トゥルーズ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 毛糸玉 MOVE

サイズ：全長 約26cm

キャラクター 約高さ17×幅10×奥行き19cm

色鮮やかなボディが印象的な「トゥルーズ」のぬいぐるみキーホルダー。

ブルーを基調にした首輪と毛糸玉もおしゃれ☆

2月22日の「猫の日」に合わせて登場する、「ルシファー」と「フィガロ」にフィーチャーした新コレクション。

ディズニーストアにて2026年2月3日より順次販売される「DISNEY CAT DAY 2026」の紹介でした☆

