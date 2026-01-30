マツコ『かりそめ天国』で「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ 有吉がツッコミ「Qさまなの？」
テレビ朝日系バラエティー『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（後8：00）の公式Xが、30日に更新。予告動画がアップされた。
【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ
Xでは「東京の市町村に続き マツコさんは神奈川県の33市町村を全部言えるのか!?」との文言とともに、マツコ・デラックスが神奈川県の市町村をテンポよく答える様子を動画で紹介。
有吉弘行が「何これQさまなの？」とツッコミを入れると、マツコが「シリーズ化すんなよ！セーラー服着てくるぞ！」と笑わせる様子が伝えられた。
