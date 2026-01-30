¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡ÙºÇ½ª²ó¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿ä¤·¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡×¡ÖÌ¾¸ÀÂ¿¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥»¥Ê¡õ¥é¥¤¥¯¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¤³¤Î·ëËö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥¤¡Ù¡ÊÁ´12ÏÃ¡Ë¤¬¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç2·î15Æü¤Þ¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£27Æü¤Ë¤ÏÂè12ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡È¥»¥Ê¡É¥¹¥è¥ó¡õ¡È¥é¥¤¥¯¡É¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤ò±é¤¸¡¢¡Ø100Æü¤ÎÏº·¯ÍÍ¡Ù¤ä¡Ø¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡Âè12ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÈÈ¿ÍÂáÊá¤«¤é1Ç¯¸å¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ò¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë¤ä¥è¥ó¥Ó¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥´¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òºÆ³«¡£³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥»¥Ê¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥é¥¤¥¯¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÉã¡¦¥¸¥è¥ó¤ÎÑÍºá¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤ËËÛÁö¡£ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìµ»ö¤ËºÆ¿³³«»Ï¤¬³ÎÄê¡£²þ¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î·ëËö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ÇÀµµÁ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ëÅ¸³«¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¥é¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡È±§ÃèºÇ¶¯¡ª¥È¡¦¥é¥¤¥¯¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ï¤¤¤ÄÍèÆü¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÇ®¶¸¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ä¤·¤ÈÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¥»¥Ê¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ª¥¿¥¯¤Ê¥»¥Ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿ä¤·¤ÈÎ¾»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤äÊªÈÎ¤ËÁ´ÎÏ¤Ê¤Î¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â¡£·àÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡Ö³±¤È¿ä¤·³è¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿ä¤·¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡×¡Ö¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÌ¾¸ÀÂ¿¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡È¥»¥Ê¡É¥¹¥è¥ó¡õ¡È¥é¥¤¥¯¡É¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤Î¥¥¹¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤ÎÊÛ¸î»Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¾¯½÷»þÂå¤Î¥Á¥§¡¦¥¹¥è¥ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤Î¥á¥ó¡¦¥»¥Ê¤ò±é¤¸¡¢¡Ø100Æü¤ÎÏº·¯ÍÍ¡Ù¤ä¡Ø¤¸¤ì¤Ã¤¿¤¤¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¥à¡¦¥¸¥§¥è¥ó¤¬¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè12ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÈÈ¿ÍÂáÊá¤«¤é1Ç¯¸å¤Î2¿Í¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ò¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¡Ë¤ä¥è¥ó¥Ó¥ó¡Ê¥Á¥§¡¦¥´¥ó¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤òºÆ³«¡£³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥»¥Ê¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥é¥¤¥¯¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÉã¡¦¥¸¥è¥ó¤ÎÑÍºá¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤ËËÛÁö¡£ºÆ¿³ÀÁµá¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìµ»ö¤ËºÆ¿³³«»Ï¤¬³ÎÄê¡£²þ¤á¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î·ëËö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ÇÀµµÁ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë·ë¤Ð¤ì¤ëÅ¸³«¤¬ºÇ¹â¤Ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¥é¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¡¦¥é¥¤¥¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥é¥¤¥¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡ª¡È±§ÃèºÇ¶¯¡ª¥È¡¦¥é¥¤¥¯¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¤Ï¤¤¤ÄÍèÆü¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÇ®¶¸¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿ä¤·¤ÈÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë¥»¥Ê¤Î»Ñ¤Ë¡¢¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îø¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥ª¥¿¥¯¤Ê¥»¥Ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¿ä¤·¤ÈÎ¾»×¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤äÊªÈÎ¤ËÁ´ÎÏ¤Ê¤Î¤¬ºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¦´¶¤ÎÀ¼¤â¡£·àÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¡Ö³±¤È¿ä¤·³è¤Ï±£¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¿ä¤·¤¬¹¬¤»¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡×¡Ö¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤â¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¸ÀÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÌ¾¸ÀÂ¿¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£