セットも人員も桁違い 映画『ウィキッド』圧倒的スケールが伝わる特別映像解禁 シンシア・エリヴォのスタントも
ブロードウェイ・ミュージカルを映画化した『ウィキッド ふたりの魔女』の完結編となる映画『ウィキッド 永遠の約束』（3月6日公開）より、前作からさらにスケールアップした世界観と物語の深化を語るキャスト＆スタッフの特別映像が解禁された。
【動画】シンシアによるスタントシーンも収録の特別映像
映像の中で、監督のジョン・M・チュウは「この作品には常に壮大な構想があって、前作より壮大なものになるだろうと思った」と語る。さらに「青春を過ごした彼らは大人になり、一生を左右する選択を迫られる。本作で物語はより激しさを増し、緊張感が高まる」と明かしている。
『ウィキッド ふたりの魔女』では、エルファバ（シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アリアナ・グランデ）の出会いと、シズ大学での学生時代が描かれたが、本作は、時を経て、自らの道を進む大人へと成長した2人の姿が描かれる。
前作のラストで袂を分けた2人は、正反対の立場に身を置きながらも、決して断ち切れない絆に導かれ、やがて運命的な再会を果たす。その選択は、オズの国の未来そのものを大きく左右することになる。
シンシアとアリアナは、それぞれ「美しくも複雑な友情を見ることになる」（シンシア）、「関係性が繊細で、だからこそ魅力的」（アリアナ）と、本作ならではの見どころを強調した。
映像面でも進化は著しく、魔法の力をさらに高めたエルファバが、黒いマントを翻しながら空を飛ぶ姿などが収められている。シンシア自身が挑んだスタントシーンも紹介。何千人ものスタッフが力を合わせるシーンなどもあり、ますます期待が高まる映像となっている。
本作の最速一般試写会や、プリンスホテルで実施するコラボレーションアフタヌーンティーやスイーツブッフェのペア招待券、非売品の映画オリジナルグッズセットなどが抽選で当たるムビチケ前売券（オンライン）キャンペーン第2弾も実施中。
