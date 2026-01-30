丸山桂里奈 6.1キロ痩せた近影に反響「誰かと」「顔シュッとしデコルテもキレイ」【ダイエット法＆体重・ウエスト・ヒップサイズのビフォーアフター掲載】
元女子サッカー選手でタレントの丸山桂里奈（42）が29日、自身のインスタグラムを更新。「ダイエット成功しました!!とりあえずは6．1キロ減」と報告し、チューブトップの肩出しドレス姿の近影を公開した。
【写真】「すっきり！」「綾瀬はるかさんと似ている」6.1キロ減のダイエットに成功した丸山桂里奈
丸山は、昨年11月26日に登壇したハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会のイベントで、現役時代から15キロほど太ってしまったことを告白。「やばいなって思ってます。今は少しずつダイエットを始めてる最中ですね」と明かしていた。
ダイエットは、TBS系バラエティ『櫻井･有吉THE夜会』の企画を絡めて行っていたようで、丸山が1ヶ月のダイエットに挑む密着映像が29日放送の2時間スペシャル内で放送された。
番組では、育児と仕事を両立する日々、そんな忙しない生活の中で食べることがストレス発散になっていたことなど、丸山が太ってしまった理由や何度もダイエットに挫折してきたことを説明した。
そんな丸山に、番組では過度な運動は一切しない「外食やせダイエット」を紹介。1ヶ月行った結果、身長162センチで体重が68.4キロ→62.3キロ（6.1キロ減）に落ちた。また、体重だけでなく、ウエストも80.8センチ→75.5センチ（5.3センチ減）、ヒップも98.9センチ→93.9センチ（5センチ減）に減少したことが発表された。
放送を受けてインスタを更新した丸山は、ダイエットに成功した近影をアップ。「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました スタッフのみなさま、ありがとうございました」と感謝を記すとともに、「ここからも継続できるように」とさらなる減量に意欲をのぞかせていた。
コメント欄には「きゃー、美しすぎます」「たった1か月で!!すごすぎます!!」「めっちゃ痩せましたね！」「すっきり！」「顔シュッとしデコルテもキレイですね」「びっくりした」「誰かと思っちゃったよ」「めちゃ可愛いんだが!!!!!」「綾瀬はるかさんと似ている」「渋谷凪咲さんみたい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すっきり！」「綾瀬はるかさんと似ている」6.1キロ減のダイエットに成功した丸山桂里奈
丸山は、昨年11月26日に登壇したハイアール 冷凍冷蔵庫「CORISTA」「CORISM」新商品発表会のイベントで、現役時代から15キロほど太ってしまったことを告白。「やばいなって思ってます。今は少しずつダイエットを始めてる最中ですね」と明かしていた。
番組では、育児と仕事を両立する日々、そんな忙しない生活の中で食べることがストレス発散になっていたことなど、丸山が太ってしまった理由や何度もダイエットに挫折してきたことを説明した。
そんな丸山に、番組では過度な運動は一切しない「外食やせダイエット」を紹介。1ヶ月行った結果、身長162センチで体重が68.4キロ→62.3キロ（6.1キロ減）に落ちた。また、体重だけでなく、ウエストも80.8センチ→75.5センチ（5.3センチ減）、ヒップも98.9センチ→93.9センチ（5センチ減）に減少したことが発表された。
放送を受けてインスタを更新した丸山は、ダイエットに成功した近影をアップ。「とにかく素敵なみなさんに支えられて、無事ダイエット企画走り抜きました スタッフのみなさま、ありがとうございました」と感謝を記すとともに、「ここからも継続できるように」とさらなる減量に意欲をのぞかせていた。
コメント欄には「きゃー、美しすぎます」「たった1か月で!!すごすぎます!!」「めっちゃ痩せましたね！」「すっきり！」「顔シュッとしデコルテもキレイですね」「びっくりした」「誰かと思っちゃったよ」「めちゃ可愛いんだが!!!!!」「綾瀬はるかさんと似ている」「渋谷凪咲さんみたい」などと、さまざまな反響が寄せられている。