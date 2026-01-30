男性5人組「M！LK」吉田仁人（26）が30日、東京・池袋のサンシャイン劇場で主演舞台「FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE2」の開幕直前会見を行った。

人気ゲームシリーズの舞台化。「よりパワーアップした、ゲーム内をそのまま見られる感覚。僕たちがゲームのキャラクターとなってストーリーを進行している姿を見て楽しんでいただける、没入感が高かった。激しいアクションもあるので注目して欲しい」とアピールした。

M！LKとして大ブレークし、多忙な日々を過ごしている。「稽古は年末から着手していたんですけど、一足遅れての参加だった」と明かした。ただ温かい仲間に囲まれ、「皆さん仲良いので、誰も置いていかないカンパニー。グループでも大事にしている皆の目線が合う現場というのができて凄く良かったなと思います」と振り返った。

EBiDANの後輩グループ「原因は自分にある。」の武藤潤（24）は双子の弟役で出演。吉田について「年末にグループ活動でバラエティー番組とか音楽番組とかたくさん出ていて、格好良いなと思っていた」と話した。さらに「稽古に来て最初のシーンやるときに全部完璧。本当に格好良い先輩だなと思いました」と話し、尊敬のまなざしを向けた。

東京公演はきょう30日〜来月8日まで。