桃井かおり「もう旦那は可愛いお爺さん」 夫の体調気遣う手作り“愛情スープ”披露「心も温まりますね〜」「かわいい夫婦」
俳優の桃井かおりが29日、自身のインスタグラムを更新。夫の体調を気遣って作ったという手作りスープを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】 「朝はこれだけでも」優しい色合いをした、桃井かおりの手作りスープ
投稿では「人参と生姜のスープ 朝はこれだけでも、流し込んでくれれば母は安心する。そうもう旦那は可愛いお爺さんで、ワラシはこのお爺さんの母になりつつある不条理」（原文ママ）とつづり、温かそうなスープの写真を披露。カップに注がれたスープは、優しい色合いで、朝の身体を労わる一杯となっていた。
写真には、同じスープが2つ並べられており、夫婦で味わったことがうかがえる。シンプルながらも愛情のこもった一皿から、日常の穏やかな時間が感じられる投稿となっていた。
コメント欄には、「かおりさま 優しい 朝から暖か」「心も温まって 母心だけど やっぱり恋しい人でありたい女心」「かおりさんのお料理を拝見しているとこちらまで心が温かくなります」「愛情スープで心も温まりますね〜」「妻の愛情に母の愛まで注がれたスープは最強ですね」「かわいい夫婦です」など、温かな声が多数寄せられている。
