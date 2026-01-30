タレントの神田うの（50）が30日、自身のインスタグラムを更新。断捨離中の自宅の様子を披露した。

神田は「日々のプライベートでバタバタしておりました」と4日ぶりの更新となった理由を説明した。「こちらのインスタですが、一応自分日記の為 おまとめして、抜粋して、投稿させて頂きます」と前置きした。

そして週に3、4日通うという行きつけの美容室でのヘアセット中の姿や、毎週パーソナルトレーニングを受けているという、フィットネスプロデューサー・AYAとの2ショット写真で近況を伝えた。

また「今、また断捨離中でして、番組でご縁のあったEco-Ringさんに半年振りにいらして頂いたり」と、テーブルに並んだ大量のアイテムを公開。「今回も大きなダンボール10箱分でした！！」と明かした。

さらに「娘の発表会だったり。年に1回受けている人間ドッグだったり」と報告。「それ以外でも娘のレッスン同行など色々な予定を日々こなしている毎日でした」と多忙だった様子。

しかし「それにしても人間ドッグは朝から1日がかりでして、毎年、年1で受けているのですが、1年半か2年に1回でもいいかな？と思ってしまいました…」とも。「MRIなど被爆もするし…皆様はどう思いますか？」と問いかけていた。