»ñÀ¸Æ²¤Ï30Æü¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î°ì»³Ëã½ï¡Ê28¡Ë¤¬3·î31ÆüÉÕ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
°ì»³¤Ï½Ð¿åÃæ±û¹â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤«¤é2016Ç¯¤Ë¥ï¥³¡¼¥ë¤Ë¿Ê¤ß¡¢2022Ç¯¤Ë»ñÀ¸Æ²¤ËÆþ¼Ò¡£ÆóÂç²ñÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç8°ÌÆþ¾Þ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï51°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï2020Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇµÏ¿¤·¤¿2»þ´Ö20Ê¬29ÉÃ¡£É×¤ÏÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥óÁ°ÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¥×¥í¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÎëÌÚ·ò¸ã¡Ê30¡Ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ°ì»³¤Ï¡Ö³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¯Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú°ì»³Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯3·îËöÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÀ¸Æ²ºßÀÒÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê´î¤Ó¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤Þ¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¬³ð¤¦¤Ê¤É¡¢»ä°ì¿Í¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÀ®¤·ÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°½êÂ°Àè¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¶¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¯Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»ñÀ¸Æ²¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤Î±þ±ç¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢¨¼Ì¿¿¤Ï2023Ç¯
