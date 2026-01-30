犬にコーヒーは危険！命を落とす危険性も…

家で過ごしているとき、愛犬の前でコーヒーを楽しむ飼い主さんも多いでしょう。しかし、愛犬の近くでコーヒーを飲むときは十分に注意してください。

コーヒーはカフェインが多量に含まれているため、犬にとって猛毒になり得る飲み物です。少量であっても中毒症状を引き起こす犬もいるため、溢れたコーヒーを舐めてしまうだけでも危険な症状が現れる可能性もあります。

最悪の場合、愛犬が亡くなってしまう恐れもあるので、愛犬の過ごす部屋でコーヒーを飲むときは、十分に危機意識を持って楽しんでください。

犬が亡くなってしまう『コーヒーの致死量』とは

犬にとって、コーヒーは毒になり得る食品です。では、どのくらい摂取してしまうと致死量に至ってしまうのでしょうか。ここでは、犬がコーヒーを摂取した際の症状や致死量について解説します。

わずかな量でも中毒症状を引き起こす可能性

コーヒーにはカフェインが多量に含まれており、この成分こそが犬に大きな健康被害をもたらします。

犬によって体質もさまざまなので、「この量を摂取したら必ずこの症状が起きる」「この量までは死に至らない」と断言できません。体質や健康状態、体の大きさによってはごく少量でも中毒症状を引き起こす可能性も懸念されます。

したがって、コーヒーは1mgでも絶対に犬が誤飲しないように注意して扱うことが大切です。

犬がコーヒーを摂取すると引き起こす主な症状

犬がコーヒーを摂取してしまった場合、どのような症状を引き起こすのでしょうか。

興奮し落ち着きがなくなる 震えや痙攣 動悸が激しくなり呼吸が速くなる 嘔吐や下痢 食欲不振 よだれが大量に出て喉が渇く 多尿気味になる

少量でも上記のような症状を引き起こし、症状が重症化すると、失禁や筋肉の硬直といった症状を招くこともあります。高血圧や不整脈の原因にもなるので、非常に危険です。

致死量は『体重1kgあたりカフェイン100mg～200mg』程度

少量でも危険な症状を引き起こすコーヒー。犬は一般的に「体重1kgあたりカフェイン100mg～200mg」程度の量を摂取してしまうと、死に至る危険が高まると言われています。

3～4kgの小型犬であれば、300mg程度、15kgの中型犬であれば1500mg、大型犬は3000mgと中大型犬に関しては、かなり大量のコーヒーを摂取しなければ大丈夫と思われがちですが、実はそうとも限りません。

コーヒー100mlに対してカフェイン60mg程度含まれているとされています。犬によって体質は異なるため、大型犬であっても少量のコーヒーで重篤な症状を引き起こし、そのまま息を引き取ってしまう危険もあるのです。

中でも小型犬は体が小さい分、摂取量が僅かでも影響を受けやすい傾向があり、特に注意が必要でしょう。また、子犬や老犬、持病を患っている犬は影響を受けやすいので、絶対に誤飲しないように気をつけてください。

コーヒーを誤飲させないためにすべき危機管理

愛犬にコーヒーを誤飲させないためには、日頃から飼い主が危機管理を怠らないことが重要です。

大前提として、コーヒー豆や粉、インスタントコーヒーの袋などは、犬の手の届かない場所に保管してください。高い場所に保管し、上から布を被せたり扉の中に入れておくと安心です。

また、コーヒーを淹れた後は、コーヒーカップを犬の手の届く場所に置かないように注意しましょう。カウンターの上などに置き、なるべくならば愛犬の近くでコーヒーを飲まない方が安全です。

立ったままコーヒーを飲むという方法もありますが、突然、愛犬が飛びついてきた際にこぼしてしまい、それを舐めてしまう危険があります。コーヒーを立って飲む場合は、愛犬の動きに常に注意を払いましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬にとってコーヒーは猛毒になり得る食品です。少量でも重篤な症状を引き起こし、最悪の場合、死に至る危険もあります。飼い主はコーヒーの取り扱いには十分気をつけながら楽しみましょう。

(獣医師監修：葛野宗)