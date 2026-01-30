東海地方の大雪のピークは越えましたが、引き続き、積雪や路面の凍結にご注意下さい。

【写真を見る】大雪のピーク越えるも積雪や路面凍結に注意 週末は山間部で雪 厳しい寒さ続く 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（1/30 昼）

正午前の岐阜市内は、雪はすっかりやんで晴れていますが、昨夜から降り積もった雪が一部残っています。午前11時の積雪は2センチ、関ケ原町で10センチと、各地で雪が積もっています。

かわって三重県四日市市です。未明から雪が降ったりやんだりを繰り返しています。夕方ごろまで、三重県北中部や岐阜県山間部で雪の降る所があるでしょう。





予想最高気温は名古屋・岐阜で6℃、津で7℃

その他の地域は、晴れる所が多くなりそうです。

名古屋市内は多少雲はあるものの、青空が広がっています。気温は4.1℃で、冷たい風が身にしみる寒さになっています。



予想最高気温は名古屋、岐阜で6℃、津で7℃、高山は氷点下1℃と真冬日になりそうです。

週末は山間部で雪 平野部は晴れる見込み

【週間予報】

週末も山間部は雲が多く、雪の降るときがありますが、平野部は晴れる所が多いでしょう。気温も低く、しばらくは厳しい寒さが続きそうです。



ただ、来週中頃から名古屋の予想最高気温が10℃を上回り、寒さは緩みそうです。