2026年度前期（東京制作）NHK連続テレビ小説『風、薫る』に木越明が出演することが発表された。

朝ドラ第114作目となる本作は、医療看護の世界に新たな風を起こした大関和と鈴木雅の2人のトレインドナースをモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、“最強のバディ”となるもう1人の主人公・大家直美を上坂樹里が演じる。

脚本は、『あなたのことはそれほど』（TBS系）、『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）、『くるり～誰が私と恋をした？～』（TBS系）の吉澤智子が担当する。

連続テレビ小説初出演となる木越が演じるのは、養成所の同窓生・柳田しのぶ。大店の呉服屋の四女で、西洋の本で見たナース服に憧れて養成所に入所した。結婚はイヤ、勉強は嫌いという独特な感性を持ち、スタッフからは“明治のギャル”と評されるキャラクターだ。

＜木越明（柳田しのぶ役）コメント＞『風、薫る』出演への意気込みしのぶは、全然忍びません。スタッフさんに明治のギャルと言われ、ナルホドと膝を打ちました。社会が言う【幸せ】よりも、胸のワクワクに従って、看護学校に入学し、心の風向きで人生を進めてゆく、明るいたくましさを持った女性だと思います。向かい風も、追い風も、すべて吸い込んで進んでゆく！ 作品に関わる素晴らしい皆様と一緒に、そんなエネルギーを届けられたら、とてもうれしいです。頑張ります。皆様の毎日にいい風が吹きますように！

連続テレビ小説への出演物語を楽しむことが朝の生活のなかに組み込まれている、物語の続きを楽しみにテレビまで起きてくるって、すごく可愛らしい素敵な文化だと思います。私も何度も見返している作品がありますし、朝ドラを見るために学校に遅刻していた友達もいました。彼女に報告するのが楽しみで仕方ありませんし、彼女のように毎朝楽しみにされている方が日本中にたくさんいらっしゃることに、身が引き締まる思いです！（連続テレビ小説初出演です）

看護との接点・思い出祖母の看病で半年間お世話になった施設の看護師のかたが、最期には一緒に泣いてくださいました。出演が決まった後のことだったので、「寄り添い方」についても考えていた時期の出来事で、そのあたたかさに驚きました。もちろん、どう寄り添うかに正解不正解はないですし、単純な結論の出せることではないですが、看護師さんと泣き笑いした時間はとてもあたたかかったです。ドラマを通して、日々大変な業務に携わっていらっしゃる皆様にも、何かあたたかいものを届けられたらと願っております。（文＝リアルサウンド編集部）