FRUITS ZIPPERが、本日1月30日より放送の『明治ミルクチョコレート』新TVCM『meiji♡FRUITS ZIPPER ～ピュアな想いはピュアなチョコで～』篇に出演する。

（関連：【映像あり】FRUITS ZIPPER出演、『明治ミルクチョコレート』新TVCM＆メイキング）

本CMでは、FRUITS ZIPPERの楽曲「ハピチョコ」が流れる中、母親に電話をしたり、友人と過ごしたり、推し活に夢中になったりと、メンバーの色々な“好き”を大切にする姿が描かれる。「心の中の大事な気持ち、ぜんぶぜんぶ伝わればいいのに。いろんな好きがあふれる今。言葉じゃ足りない気持ちや、言葉にできない気持ちを届けるために、チョコレートはあるんだと思う」というナレーションと共に、メンバーがそれぞれの“好き”を胸にピュアなチョコレートで手作り。大切な人へ手渡すことで、言葉だけでは伝えきれないピュアな想いを贈る内容となっている。

また、2月1日からはFRUITS ZIPPERの各メンバーがチョコレートとともにピュアな想いを伝える動画もウェブにて公開される。

撮影のメイキング動画では、快晴の空の下、撮影現場に入るFRUITS ZIPPERのメンバーが映し出されている。個別の撮影では、月足天音がライブを楽しみにしている推し活の様子を即興で披露。また、鎮西寿々歌は先日開催されたアジアツアーに関する裏話を展開した。

続いて、家の中でお菓子作りを行うシーンの撮影でも、月足と真中まなの息の合ったやり取りが見られた。月足がデコトリュフを手に、メイキングカメラに向かって「うりゃ」とリアクションすると、真中も同じタイミングで「うりゃ」と声がかぶる場面も。その後も「うりゃ、おい、うりゃ、おい、よっしゃいくぞー！」と、息ぴったりのリズミカルなリアクションを披露した。

また、「撮影はどうですか？」と聞かれた松本かれんは、「緊張するとよく瞬きをしちゃうんですけど、さっき“瞬きしすぎだよ”って言われたので、“緊張してるっ！”って思いました」とコメント。その後、撮影は順調に進み、スタッフから「このカット、超オッケーです！」の声がかかると、満面の笑みで嬉しそうな様子を見せた。

撮影後のインタビューでは、“明治おかし大使3年目で感じる身の回りの変化”について真中が「ちょっと嬉しいけど恥ずかしい気持ちでチョコレート売り場を覗きに行くことが増えました。」とコメント。さらにメンバーアンケートの結果、一番ピュアなのは早瀬ノエルが4票で1位という結果に。「メンバーをチョコレートの種類で例えるなら？」という質問では、仲川瑠夏が各メンバーの個性をチョコレートに例えて紹介し、自身については、メンバーの意見を聞いたうえで「全部の意見を混ぜて、ブラックチョコレートです」と回答。そのほか、FRUITS ZIPPERのメンバーが視聴者に向けて、バレンタインのチョコレートをプレゼントする仕草を披露する映像も収められている。

さらに、1月30日から2月1日のFRUITS ZIPPER初の東京ドーム公演までの期間、東京ドーム周辺で限定の屋外広告を掲出。2月1日には読売新聞（全国版）朝刊に15段カラーの広告を掲載し、2月8日から14日までの期間は、原宿の明治通り沿いに巨大な屋外広告を数カ所掲出する。広告にはチョコレートカラーの衣装を着たFRUITS ZIPPERが登場し、それぞれの想いが詰まった手書きのメッセージ入りの屋外広告でバレンタインを盛り上げる。

【FRUITS ZIPPER インタビュー】

Q.撮影を終えた感想は？

鎮西寿々歌：改めまして今年の9月で100周年を迎える明治ミルクチョコレートおめでとうございます。私たちもやはり小さい頃からミルクチョコレートと関わりが深く、年中食べたりとか色々お世話になっているんですけど、やっぱりバレンタインが一番ミルクチョコレートとの関係性が深くなると思うんですけど、バレンタインのミルクチョコレートとそして100周年というトリプル揃ったタイミングで、私たちがバレンタインのCMに出させていただけるのが本当に嬉しくて、それぞれメンバーのシーンが色々散りばめられていたり、全員のシーンで楽しく並んで話しているシーンもあるので、いろんな形のバレンタインを楽しみにしていてほしいです。

Q.メンバーで一番ピュアなのは？

（早瀬ノエルは4票、真中まなは3票、鎮西寿々歌は2票獲得。）月足天音：FRUITS ZIPPERは、みんないろんなピュアな部分を持ち合わせていて、「ぴゅあいんざわーるど」っていう曲もあるくらいなので、本当にいろんなピュアを持ち合わせているグループになっております。

Q.明治おかし大使3年目で感じる身の回りの変化は？

真中まな：バレンタインに限らずではあるんですけど、スーパーのお菓子売り場に行くと年々FRUITS ZIPPERを好きな方々がチョコレートの売り場を見に行ってくださる機会が増えたので、こそこそ見に行って「嬉しいな」みたいな気持ちで、ちょっと嬉し、恥ずかしな気持ちでチョコレート売り場を覗きに行くことが増えました。仲川瑠夏：この間もコンビニで（売り場を）見たね。真中：クリアファイルのコラボをした時も、メンバー同士でコンビニに行く度に「うちらいる」みたいな感じで、こそこそ・キャーキャーしたりしてすごい嬉しい気持ちでいっぱいで、お店に私たちが並ぶのって特別だなと思って毎年嬉しい気持ちでいっぱいです。

Q.メンバーをチョコの種類で例えるなら何？

仲川：これはめちゃくちゃ簡単でございます、ポンポン言っていきたいと思うんですけど、まず（早瀬）ノエちゃんはホワイトチョコレートです。まだ人生の経験というか、荒波をまだそこまで経験していないので。真中：長老やめなよ、長老。（笑）仲川：ホワイトチョコレートにしました。（櫻井）優衣ちゃんは考えた末、ミルクチョコレートにしました。甘いのもいけるし、クールな状態もいけるしという事でミルクチョコレートにしました。でもどちらかというと甘いからミルクチョコレートにしました。鎮西さんはブラックチョコレートですね。なんでかっていうと大人っぽいからです。私服とかもおしゃれな大人みたいな感じで一番そういうシックなのが似合うからです。ブラックチョコレートにしました。まなふぃ（真中まな）は、すごく身長も高いし、スタイルもすごく良くてすごく大人っぽい女性というイメージが客観的に見たらあるんですけど、でも実はまなふぃは、すごく可愛いお洋服やレースもヒラヒラも大好きだから客観的な大人っぽい・色っぽいイメージだけどそういう可愛い女の子らしさを持ち合わせているからミルクチョコレートにしました。月足は抹茶チョコレートでございます。福岡県柳川市出身で柳川市ってすごく川とかあって和な雰囲気があったり、お母様も生花しているので、月足も生花やっていたので一番抹茶が似合うと思いました。最後に（松本）かれんは、ストロベリーチョコレートです。これは理由は言わなくてもわかると思います。ストロベリーです。最後に（仲川）瑠夏のチョコレートなんだけどみんなに聞いてみたいなと思って、それをみんなの答えを聞いた上で瑠夏が最終的に自分で客観的に判断します。早瀬：（仲川）瑠夏はブラックチョコレートです。世の中の荒波をいっぱい経験しているからです。真中：（仲川）瑠夏はミルクチョコレートなんですけど、荒波を乗り越えてきた深みとプラス、たまに甘ちゃんモードの時があるからそれを加味するとミルクチョコレートかなと思います。月足：ちょっと甘ちゃんモードがあるから甘酸っぱいということでストロベリーチョコレートです。鎮西：それでいうと濃いストロベリーあるやん。濃いイチゴかなっていう感じ。ストロベリーさもあるんだけど、そこに濃さがある。だけどそれちょっと大人っぽく感じるじゃん。甘いけど大人っぽさがある。真中：大人の甘酸っぱさ。鎮西：そう、それです。松本：ストロベリーチョコレート。なぜかというと、この中でピンクが一番ポップな色かなと思ったからです。櫻井：それで言ったら私は抹茶チョコレートで、（仲川）瑠夏の私服がおしゃれな感じ、だから一番抹茶がそれに近いかなと。仲川：ということで私が客観的に最終的にジャッジしたのは、ブラックチョコレートです。みんなの意見を聞いて、それを全部ぐちゃぐちゃに混ぜたらブラックチョコレートになるなって。全部こうかき混ぜたらブラックチョコレートになるなって思いました。深みということでブラックチョコレートにしました。

（文＝リアルサウンド編集部）