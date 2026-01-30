サムスン電子ジャパンは30日、東京都の「Galaxy Harajuku」3階で「チームラボ」とコラボレーションした展覧会「Galaxy＆チームラボ：永遠の今の中で連続する生と死」を開始した。入場料は無料。

アート集団チームラボによるデジタルアート作品「永遠の今の中で連続する生と死」および「流れははるか遠くに」が展示される。来場者は、貸し出される折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Flip7」を使って、時間とともに移ろう花々の空間を自由に撮影できる。

また「Galaxy Z Fold7」の大画面でスライドショーを楽しめるほか、撮影した写真は「Galaxy AI」機能を使って編集できる。体験の最後には、作成した写真4枚をレイアウトしたオリジナルシールがプレゼントされる。

さらに体験後、同館2階へ移動すると、撮影した写真を使って「生成AI編集」や「AIスケッチ」などの最新機能を試すことができる。編集した画像データは「Quick Share」を通じて自身のスマートフォンに転送して持ち帰ることができる。

営業時間は11時～19時（最終入場18時30分）。終了時期は未定となっている。